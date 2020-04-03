اليوم السابع
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أمينة السياسات بحزب الحرية المصرى بالغربية تدشن حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:16 ص
أمينة السياسات بحزب الحرية المصرى بالغربية تدشن حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا.. صور حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا

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في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، دشنا كلا من دعاء عريبي أمينة السياسات بحزب الحرية المصري بمحافظة الغربية وشريف أنور الأمين العام للحزب مبادرة هي الأولي من نوعها بالمحافظات تحت مسمى «أحمي بلدك أحمي أهلك»؛ لتوفير أجهزة قياس الحرارة بالأشعة والمطهرات والكحول والماسكات الطبية؛ بمباني أحياء المحافظة؛ وذلك للاطمئنان والكشف على الموظفين بالأحياء وعمال النظافة والعمال قبل ممارسة عملهم اليومي.

وقامت دعاء عريبي يرافقها عائشة سلطان؛ بتوزيع أجهزة قياس الحرارة بالأشعة والمطهرات والحكول والماسكات الطبية بمباني الأحياء المختلفة حي أول طنطا المهندس عادل داوود وحي ثاني طنطا الدكتور محمود عيسي.

وقالت عريبي؛ أن المبادرة تأتي في إطار مساعدة الدولة لمواجهة فيروس كورونا؛ وأضافت أن الحكومة تعمل بكفاءة كبيرة على إدارة الأزمة ومواجهة كورونا وما اتخذته القيادة السياسية من إجراءات شديدة لحماية المصريين من الإصابة بالعدوى لقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الشعب المصرى بما يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى على علم وإدراك كاملين بما يريده الشعب ولا يتوانى لحظة واحدة فى اتخاذ مثل هذه القرارات الشعبية المهمة وفى التوقيتات المناسبة.

وأضافت: علينا الاستفادة من تجارب الدول التي شهدت إصابات عديدة، خلال الأيام الماضية، لعدم تكرار الأخطاء التي تسببت في زيادة انتشار الفيروس في مدة زمنية قصيرة، وأشارت إلى أن المواطنين عليهم دور كبير في مواجهة الفيروس، وذلك من خلال مساعدة الحكومة بالالتزام بتنفيذ القرارات.

حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا (1)
 
حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا (2)
 
حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا (3)
 
حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا (4)
 
حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا (5)
 
حملة أحمي بلدك أحمي أهلك لمواجهة كورونا (6)
 

حزب الحرية المصرى

الغربية

أحمي بلدك أحمي

اخبار كورونا

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