أطباء جامعة بنها يلتقون الفريق الصينى لمكافحة كورونا بمدينة ووهان بالفيديو كونفرانس

القليوبية - نيفين طه

وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات الدولية المتينة التى تربطها بالجامعات الصينية فى نقل خبرة الأطقم الطبية الصينية فى مجابهة فيروس كورونا والأنظمة الدوائية التى استخدمت بنجاح للحد من خطورته، وذلك في إطار المبادرات التي تقوم بها جامعة بنها في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم بالآونة الأخيرة.

وتم عقد لقاء مع الفريق الطبي المسئول عن مكافحة فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية بإشراف الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون تنمية المجتمع والبيئة.

وأضافت راندا مصطفى، أن هذا اللقاء يأتى فى ظروف حرجة تمر بها البلاد حيث إن أعداد المصابين بالفيروس فى مصر لا تزال فى تزايد، ونحتاج فى هذه المرحلة تحديدًا أن يكون لدينا رؤية وخطة علاجية واضحة لمعالجة الفيروس والسيطرة عليه.

حضر اللقاء مجموعة منتقاه من أطباء مستشفى جامعة بنها على رأسهم الدكتور مصطفى القاضى عميد الكلية والدكتور طارق عيسوى مدير مستشفيات جامعة بنها والدكتور مجدى عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية والدكتورة رانيا شاكر رئيس قسم طب المجتمع والدكتور محمد عبد الحميد أستاذ الكبد والأمراض المعدية.

كما أكد الدكتور كريم الدش مدير فرع جامعة بنها بالعبور، أن التنسيق لهذا اللقاء الذى استمر قرابة الساعة قد تم من خلال الفرع باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس كما تم تسجيل اللقاء لكى تستفيد منه المنظومة الصحية فى مصر .

واستطرد أن العلاقات الدولية لجامعة بنها تعد الأقوى والأكثر تنوعًا مع الجامعات الصينية وأن فرع جامعة بنها بالعبور يسعى الى توطيد تلك العلاقات وتنويعها من أجل تطوير منظومة التعليم وإنشاء الفرع الدولى للجامعة ، كما أضاف الدكتور حازم عليوه نائب مدير الفرع ومنسق اللقاء إن جامعة بنها كانت اول من بادر بإرسال خطابات تضامن ودعم لعدد من الجامعات الصينية الصديقة أثناء إجتياح أزمة كورونا فى الصين، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس الجانب الصينى حيث ردت تلك الجامعات ومن بينها جامعة ووهان الصينية بخطابات شكر وتقدير لجامعة بنها على المساندة أثناء المحنة وأعربت عن تطلعها لرد الجميل وتوثيق العلاقات بين الجامعتين أكثر من ذى قبل، ويعد هذا اللقاء احد ثمار هذه السياسة الحكيمة للجامعة.

كما قدمت جامعة ووهان ثلاث منح تدريبية في مجال الطب وزراعة الأعضاء الي شباب أطباء جامعة بنها وجاري إنهاء إجراءاتهم للسفر.

ضم الفريق الصينى نخبة متميزة من الأطباء الصينيين من مستشفيات جامعة ووهان الذين عملوا على أرض الواقع ونجحوا فى القضاء على هذا الفيروس.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة ووهان ثم وجهت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة كلمة شكر قصيرة.

قام بعدها البروفيسير جى واى - مدير العناية المركزة والحالات الحرجة بمستشفيات جامعة ووهان بتقديم الفريق الصينى تلاه عرض تقديمى بواسطة البروفيسور اينفينج سونج لتوضيح دور الطب الصينى وبعض العقارات الطبيعية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعرضت الدكتورة شياوبى شين -نائب رئيس قسم الأمراض المعدية خبرتها فى تشخيص وعلاج فيروس كوفيد - ١٩ .

كما شارك أيضا فى اللقاء البروفيسير زوى يو -نائب مدير العناية المركزة والحالات الحرجة والبروفيسور جينجين ليانج - أستاذ القلب ومدير مكتب التعاون الدولى ثم تلي ذلك مناقشة بين الجانبين والإجابة على أسئلة الجانب المصرى .

يذكر ان جامعة ووهان هي احد أفضل خمس جامعات علي مستوي الصين ومن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم ولها ثلاث مستشفيات جامعية داخل المدينة وكانت تمثل احد الدعائم الأساسية في عزل ومعالجة فيروس كورونا المستجد طبقا لاحدث التقنيات العالمية.

الجدير بالذكر ان علاقة الصداقة بين جامعتي ووهان وبنها ترجع الي عام 2016 حيث تم ابتعاث العديد من شباب أعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها الي جامعة ووهان للحصول علي درجة الدكتوراه، وفى المقابل استقبلت جامعة بنها العديد من الوفود الطلابية من ووهان في زيارات قصيرة الأجل كما شاركت جامعة ووهان فى تنظيم المؤتمر المصرى الصينى الذى عقد فى رحاب جامعة بنها عام 2017 ، وحضر وفد طبى من جامعة ووهان الموتمر الطبى الذى نظمته كلية طب بنها فى نوفمبر 2019.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء