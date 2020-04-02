يتحدون كورونا بـ"الصلاة".. صورة مميزة لفرق تعقيم وتطهير الشوارع بماليزيا

ريهام عبد الله

فى الوقت الذى يزداد فيه الرعب حول العالم، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مع تزايد عدد المصابين حول العالم واقتراب العدد لمليون مصاب، تبذل الدول كل مجهوداتها الممكنة للحد من انتشار وتفشى الفيروس التاجى.

والوضع فى دولة ماليزيا ليس مختلفا عن باقى الدول، إذ تنتشر أطقم وأفراد فى سبيل تعقيم وتطهير الشوارع للقضاء على الفيروس القاتل، لكن تم التقاط صورة مميزة للأطقم قبل قيامهم بتطهير الشوارع لمنع تفشى جائحة كورونا.



عمال ماليزيون

ففى لقطة مميزة وبها الكثير من الروحانية، تم التقاط صورة لأفراد منوط بهم تطهير الشوارع "يصلون" فى الشوارع قبل البدء فى عملية التطهير، وانتشرت الصورة بشكل كبير وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وفى سياق متصل أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إجراءات إستراتيجية فى حماية الأداء الاقتصادي وسوق العمل فى البلاد التي تتأثر من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأفادت وزارة التجارة الدولية والصناعة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- بأن هذه اللجنة مسؤولة عن إيجاد التوازن بين الأولويات الاقتصادية وتنفيذ قرار تقييد التحركات بشكل فعال.

وأضافت أنه من بين الأولويات الأخرى صياغة الاستراتيجيات لدعم أداء الاقتصاديات المحلية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت طوال فترة التقييد والحد من آثارها على فرص العمل.

وأوضحت أن تشكيل اللجنة يعكس جدية الحكومة وبالغ اهتمامها في معالجة القضايا التي يثيرها الشعب ومجتمع الأعمال.

وبدأت ماليزيا، عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات التى يواجهها فى ظل هذه الأزمة الصحية، وذكرت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية أن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد بدورها على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.