وكيل وزارة الصحة بالشرقية يناقش خطة العمل لجميع الإدارات الفنية

الشرقية - إيمان مهنى

ناقش الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خطة العمل لكل إدارة من الإدارات الفنية علي حدي، حيث عقد اجتماعات متعددة لكل مدير إدارة بالمديرية، وتم مناقشة خطة العمل اليومية، وعرض تقرير لما تم إنجازه من الخطة علي مدار اليوم، والإجراءات المتبعة، وبحث أي معوقات تعوق سير العمل في كل إدارة.

يأتي هذا في إطار خطة المديرية لمواجهة أي مستجدات، في ظل الظروف الراهنة، والمتابعة المكثفة اليومية لوكيل وزارة الصحة لسير العمل بجميع الإدارات الفنية بالمديرية، ومنها التأكد من تنفيذ الخطة العلاجية للمواطنين، والخطة الوقائية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، دون أي معوقات، مع تأمين الأرصدة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يومي، بجانب الدور التوعوي والتثقيف الصحي للمواطنين، والدور الرقابي من الصحة علي مختلف المنشآت بالمحافظة.

يشار إلى ان محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .