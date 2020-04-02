اليوم السابع
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وكالة الصحافة الفرنسية: كورونا يضع نصف سكان العالم قيد "العزل المنزلى"

الخميس، 02 أبريل 2020 04:40 م
وكالة الصحافة الفرنسية: كورونا يضع نصف سكان العالم قيد "العزل المنزلى" تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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صار أكثر من 3.9 مليار مليار شخص، أي ما يوازي نصف سكان العالم، مدعوين إلى البقاء في منازلهم أو مرغمين على ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، الخميس.

ووفقا لما نشرته صحيفة عين الإماراتية، تفرض هذه الإجراءات التى تتراوح بين العزل الإجبارى أو الموصى به وبين حظر التجوال والحجر الصحى، أكثر من 90 دولة ومنطقة.

وبلغت النسبة 50% بعد إقرار تايلاند حظر تجوال يسرى بدءاً من الجمعة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها مصابة بكوفيد 19 المستجد فى إقليم شرق المتوسط 58186 حالة، مؤكدة أن الفرصة ما تزال سانحة أمام الإقليم لتفادى الدخول فى الأزمات الصحية بسبب المرض.
 
وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة في بعض البلدان الأكثر عُرضة للخطر ذات النُظُم الصحية الهشة وحتى في البلدان ذات النُظُم الصحية الأكثر رسوخاً، شهدنا ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد حالات الإصابة والوفيات المُبلَّغ عنها.

كورونا

تفشى كورونا

العزل المنزلى

تايلاند

مكافحه كورونا

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