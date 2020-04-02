اليوم السابع
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نتنياهو: خضعت اليوم لفحص كورونا آخر وتبين أننى لست مصابا بالفيروس

الخميس، 02 أبريل 2020 11:03 م
نتنياهو: خضعت اليوم لفحص كورونا آخر وتبين أننى لست مصابا بالفيروس نتنياهو
كتب سمير حسنى

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى قبل قليل عد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال عبر تغريدة بحسابه الرمسى على تويتر: "خضعت اليوم لفحص كورونا آخر وتبين أنني لست مصابا بالفيروس.

فى غضون ذلك قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسى كوهين ومستشار مجلس الأمن القومى مائير بن-شابات ومدير عام وزارة الصحة الجنرال موشيه بار سيمان جميعهم دخلوا الحجر الصحى بعد أن أعلنت إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا المستجد. 
وأردفت الصحيفة - في نسختها الالكترونية الليلة - إن هؤلاء المسؤولين هم بالأساس رأس القيادة الإسرائيلية، ويقودون الآن الجهود لمكافحة انتشار الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) في البلاد. 


وقالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن وزير الصحة الإسرائيلي يشعر بتحسن. 


وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب سيجال ساديتسكي مدير خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة والطبيب فيريد عيزرا مدير الإدارة الطبية في وزارة الصحة وزيف روتشتاين الرئيس التنفيذي للمركز الطبي لجامعة هاداسا الآن دخلوا في حجر صحي ذاتي لاجتماعهم قبل أيام مع وزير الصحة. 


ويعمل اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي رئيس الأركان من الحجر الصحي بعد أن تواصل في وقت سابق هذا الأسبوع مع ضابط ثبتت إصابته بالفيروس. 


وقالت الصحيفة إن رئيس الموساد يوسي كوهين سيبقى في الحجر الصحي في مقر الجهاز حتى يوم الأحد بينما سيبقى وزير الصحة ليتسمان الذي يرأس حزب يهودية التوراة المتحدة في منزله. 


وسيقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في منزله حتى يوم الأربعاء المقبل. وأكمل نتنياهو أمس بضعة أيام من العزلة الذاتية بعد اتصاله بأحد مستشاريه الآخرين الذين أصيبوا أيضا بالفيروس قبل 14 يوما. وتم اجراء فحوص لنتنياهو وأفراد أسرته ومستشاريه المقربين يوم الاثينن وكانت نتيجة الفحوصات كلها سلبية. 


وقال مدير عام وزارة الصحة "كنا مستعدين لاحتمالية كهذه أن يدخل مسؤولون بارزون الحجر الصحي.. سأواصل إدارة فريقي عبر الوسائل الرقمية.. الحاجة إلى الدخول في عزلة أمر وارد الحدوث لنا جميعا ويجب أن نلتزم بالتعليمات". 


وتشير أحدث إحصاءات اليوم الخميس إلى أن 34 إسرائيليا توفوا جراء إصابتهم بالفيروس وأن 6857 أصيبوا به. وهناك ما يزيد على 100 إصابة بالفيروس. 
وقالت وزارة الصحة إنها تجري حاليا تحقيقا كاملا في الوباء وستوم بارسال رسائل إلى أي أشخاص يتعين وضعهم في الحجر الصحي. ومن المتوقع أن يدخل مسؤولون بارزون آخرون في حجر صحي ذاتي.


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