مسئول بالصحة الإيطالية: ننسى الشواطئ.. وتخفيف الإجراءات لن يكون قبل مايو

كتبت فاطمة شوقى

قال المستشار العلمي لوزير الصحة الإيطالى ورئيس الحكومة، والتر ريتشياردي إن "إيطاليا لن تكون قادرة على العودة إلى الحياة السابقة بشكل مباشر، فهذا العام ننسى الشواطئ والحفلات حتى نجد علاجا فعالا ولقاح لوباء كورونا، فإجراءات الحجر الصحى سيتم تخفيفها بداية من مايو حال استمرار انخفاض حالات الوفاة والمصابين".

ولخص ريتشياردي" ننسى الشواطئ والحفلات والوجبات الخفيفة حتى نجد علاجًا فعالًا أو لقاح، فمن المتوقع أن يتم فتح المتاجر، وبعد ذلك الحانات والمطاعم ، ولكن مع تدابير أمنية معززة: مزيد من الفصل بين الطاولات والاستخدام الموصى به للأقنعة، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

ويتساءل العديد من الإيطاليين عن موعد انتهاء الحجر الصحى فى البلاد وتخفيف الإجراءات المفروضة، ولذلك قال رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، إن بداية تخفيف الإجراءات الخاصة بوباء كورونا لن يكون قبل مايو إذا استمر الوضع بالشكل الحالى.

وقال كونتى إن "العزل حتى الآن يستمر حتى 13 أبريل على الأقل، وبلادنا تمر بمرحلة حادة من الطوارئ، ولسنا فى وضع يسمح بتخفيف إجراءات التقييد فى الوقت الحالى، لكننا بدأنا أن نرى النتائج"، محذرا "إذا توقفنا عن احترام القواعد ، فإن كل الجهود ستضيع، وسندفع ثمنا أعلى وسيتعين علينا أن نبدأ مرة آخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن انتهاء الحجر الصحى الذى صدر فى جميع أنحاء إيطاليا 11 مارس بشكل تدريجى سينتهى أيضا بشكل تدريجى معتمدا على منحنى العدوى، فمن المتوقع فى نهاية أبريل يتم إطلاق بعض الصناعات التى تم إغلاقها بمرسوم لوقف الأنشطة غير الضرورية.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عديد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز الـ13 ألفاً، وأضاف رئيس هيئة الدفاع المدني انجيلو بوريللي، في الندوة الصحافية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الساعات الـ24 الماضية فقد 727 شخصا حياتهم، بما مجموعه 13155 حالة وفاة منذ بداية الطوارئ، الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحماية المدنية فقد تم في المجموع، شفاء 16847 شخصاً، أي بزيادة بمقدار 1118، وأنه توجد حاليًا 80572 حالة إيجابية (+2937). منهم 48134 شخصًا في الحجر المنزلي”، بينما تم نقل 28403 إلى المستشفى لظهور أعراض (كوفيد 19) عليهم.