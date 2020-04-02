مركز مكافحة الأمراض بليبيا : تحسن الحالة الصحية لأول مصاب بكورونا

وكالات

أعلن المركز الوطنى الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن هناك تحسنًا مستمرًا للحالة الصحية لأول إصابة جرى تسجيلها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتماثل للشفاء بصورة مرضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز فى بيان، أنه بانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) للمصاب البالغ من العمر 73 سنة، للتأكد من خلوه من الفيروس وإعطائه الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل ليبيا إلى 10 حالات، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين، فيما لم يعلن المركز يوم أمس الأربعاء عن إصابات جديدة.