اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 01:06 م
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مدير ومعلمو مدرسة "كفر عمار" في العياط يعقمون الفصول بأنفسهم

الخميس، 02 أبريل 2020 01:05 م
مدير ومعلمو مدرسة "كفر عمار" في العياط يعقمون الفصول بأنفسهم
كتب خالد كامل

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قال محمد عبد الرحمن مدير مدرسة ابتدائي بقرية كفر عمار التابعة لمدينة العياط بالجيزة، إنه قام مع زملائه المدرسين بتعقيم المدرسة، وإن فكرة  تعقيم مدرسة كفر عمار الابتدائية تتم بالتعاون مع هيئة التدريس بالمدرسة، حيث جمع تبرعات من المدرسين لتعقيمها بالجهود الذاتية.

وأضاف: علي كل مواطن مصري أن يقوم بتعقيم مكان عمله حفاظا على أرواح المصريين، لافتا إلى أنه قام بتعقيم المدرسة بالكامل حفاظا على المدرسين وأولياء الأمور الذين يحضرون إلى المدرسة لأخذ بعض البيانات الخاصة بأبنائهم.

 

وذكر محمد أنه يقوم هو وزملاؤه بعمل صيانة لجميع المرافق الخاصة بالمدرسة.

اثناء تعقيم المدرسة
اثناء تعقيم المدرسة

 

التعقيم بالمبيدات
التعقيم بالمبيدات

 

تعقيم المدرسة عن طريق الرش بالمبيدات
تعقيم المدرسة عن طريق الرش بالمبيدات

 

تعقيم المدرسة
تعقيم المدرسة

 

تعقيم باب المدرسة (1)
تعقيم باب المدرسة (1)

 

تعقيم باب المدرسة (2)
تعقيم باب المدرسة (2)

 

تعقيم حائط المدرسة
تعقيم حائط المدرسة

 

تعقيم حدجرة الاجتماعات
تعقيم حدجرة الاجتماعات

 

تعقيم فناء المدرسة (1)
تعقيم فناء المدرسة (1)

 

تعقيم فناء المدرسة (2)
تعقيم فناء المدرسة (2)

 

تعقيم فناء المدرسة (3)
تعقيم فناء المدرسة (3)

 

تعقيم فناء المدرسة (4)
تعقيم فناء المدرسة (4)

 

تعقيم فناء المدرسة (5)
تعقيم فناء المدرسة (5)

 

تعقيم ملعب المدرسة (1)
تعقيم ملعب المدرسة (1)

 

تعقيم ملعب المدرسة (2)
تعقيم ملعب المدرسة (2)

 

تعقيم
تعقيم

 

جانب من التعقيم
جانب من التعقيم

 

مدرس يعقم المدرسة (2)
مدرس يعقم المدرسة (2)

 

مدرس يعقم المدرسة
مدرس يعقم المدرسة

 

مدير المدرسة يعقم المدرسة
مدير المدرسة يعقم المدرسة

 


مواجهه كورونا

عمليات التعقيم بالمدارس

التعقيم ضد كورونا

كورونا

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