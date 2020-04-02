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محكمة باكستانية تخفف حكم الإعدام الصادر بحق متهم بقتل صحفى أمريكى

الخميس، 02 أبريل 2020 09:54 ص
محكمة باكستانية تخفف حكم الإعدام الصادر بحق متهم بقتل صحفى أمريكى محكمة - صورة أرشيفية
رويترز

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قال محاميان لرويترز اليوم الخميس، إن محكمة باكستانية خففت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي بخطف وقتل دانييل بيرل مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في 2002 وبرأت ثلاثة متهمين آخرين.

وأدين ما لا يقل عن أربعة أشخاص فيما يتصل بقتل بيرل منهم أحمد عمر سعيد شيخ بريطاني المولد الذي حُكم عليه بالإعدام في 2002 للتخطيط للقتل. وظل في السجن 18 عاما في انتظار نتيجة طعن على الحكم.

وقال خواجة نافيد محامي الدفاع لرويترز عبر الهاتف "خففت المحكمة حكم الإعدام الصادر بحق عمر إلى السجن سبعة أعوام. لم تثبت اتهامات القتل لذلك صدر حكم بحبسه سبعة أعوام بتهمة الخطف".

وتابع "قضى عمر 18 عاما بالفعل في السجن لذلك سيصدر أمر بإطلاق سراحه اليوم. سيخرج في غضون أيام قليلة".

وذكر أن المحكمة العليا في إقليم السند أصدرت الحكم في مدينة كراتشي اليوم الخميس، مشيرا إلى أنها برأت ثلاثة متهمين آخرين في القضية كان صدر حكم بسجنهم مدى الحياة.

وكان بيرل يجري تحقيقا بشأن متشددين إسلاميين في كراتشي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وتعرض للخطف في يناير  2002. وبعد ذلك ببضعة أسابيع ظهر تسجيل مصور لقتله. وقال ممثل إدعاء في السند إنه يدرس الطعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة.

 


مدينة كراتشي

محكمة باكستانية

صحفى امريكى

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