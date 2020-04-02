اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تزيل مخالفتى بناء فى حى الشرابية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 03:46 م
محافظة القاهرة تزيل مخالفتى بناء فى حى الشرابية.. صور إزالة مخالفات بناء بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء خالد عبد العال، تعليماته لجميع رؤساء أحياء العاصمة بضرورة إعلاء كلمة القانون ومراجعة أوضاع العقارات والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين، وفى إطار ذلك أزال رئيس حى الشرابية، مخالفة بناء فى المهد داخل قطعة أرض فى خط التنظيم، ملاصقة للعقار 20 كوبرى باغوص، وتم ردم الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 
وفى سياق متصل تلقت غرفة العمليات بالحى بلاغا بشأن بناء مخالف بالعقار رقم 27 مساكن المظلوم الجديدة، تم التوجه للعنوان المذكور والتأكد من صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (1)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (2)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (3)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (4)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

 


الشرابية

محافظة القاهرة

بناء مخالف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد مدارس صرف المعاشات ويوجه بتوفير كافة التسهيلات.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 01:24 م

محافظة القاهرة تزيل عقار بميدان ابن الحكم وتعوض سكانه بـ 66 مليون جنيه

الخميس، 02 أبريل 2020 11:42 ص

محافظ القاهرة: تجهيز 253 مدرسة لصرف المعاشات لمنع التزاحم على البريد.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:35 م

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

الإثنين، 30 مارس 2020 11:00 م

محافظ القاهرة: أتلقى تقرير يومى عن مستشفيات العزل فى العباسية وحلوان

الإثنين، 30 مارس 2020 01:59 م

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الأحد، 29 مارس 2020 08:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة