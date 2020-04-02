محافظة القاهرة تزيل مخالفتى بناء فى حى الشرابية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء خالد عبد العال، تعليماته لجميع رؤساء أحياء العاصمة بضرورة إعلاء كلمة القانون ومراجعة أوضاع العقارات والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين، وفى إطار ذلك أزال رئيس حى الشرابية، مخالفة بناء فى المهد داخل قطعة أرض فى خط التنظيم، ملاصقة للعقار 20 كوبرى باغوص، وتم ردم الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفى سياق متصل تلقت غرفة العمليات بالحى بلاغا بشأن بناء مخالف بالعقار رقم 27 مساكن المظلوم الجديدة، تم التوجه للعنوان المذكور والتأكد من صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.