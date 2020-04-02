اليوم السابع
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كهرباء جنوب الدلتا: نسب التحصيل بالشركة تسير وفقاً لمعدلها الطبيعى

الخميس، 02 أبريل 2020 03:00 ص
كهرباء جنوب الدلتا: نسب التحصيل بالشركة تسير وفقاً لمعدلها الطبيعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
رحمة رمضان

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أكد عبد البصير شاملة نائب رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية، أن التحصيل بالشركة يتم بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة فى إطار حرص العاملين بإدارة التحصيل على الحفاظ على مورد القطاع رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ووفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء.

وأضاف شاملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم المشتركين التزموا بسداد فواتير الاستهلاك الخاصة باستهلاكهم ولا توجد مشاكل فى التحصيل بالشركة، لافتاً إلى أن نسب التحصيل تسير وفقا لمعدلاتها الطبيعية ولم تتأثر بالظروف التى تمر بها البلاد.

وقال شاملة، إن سداد فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء حتى تتمكن من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الشركة حريصة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام والذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص، موضحا أنه تم توفير الكمامات والمواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين وخاصة العاملين بإدارات الكشف والتحصيل.

كان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد أن التزام المواطنين لسداد فواتير استهلاك الكهرباء يضمن استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، مؤكدًا أن ما يتم تحصيله من فواتير تستغل فى عمل الصيانات الدورية لمحطات توليد الكهرباء وتكلفة إنتاج الطاقة وصرف رواتب العاملين بالقطاع، موضحًا أن هناك تعليمات مشدده لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهوريه بتقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء، موضحا أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر

اخبار

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