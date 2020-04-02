اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 01:52 ص
خالد صلاح
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كبيرة أطباء تورونتو: يجب على السكان الاستعداد للبقاء فى منازلهم لـ3 أشهر

الخميس، 02 أبريل 2020 01:00 ص
كبيرة أطباء تورونتو: يجب على السكان الاستعداد للبقاء فى منازلهم لـ3 أشهر اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تورونتو أ ش أ

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قالت كبيرة الأطباء فى مدينة تورونتو الكندية الدكتورة إيلين دى فيلا، الأربعاء، إنه من المرجح أن يضطر السكان إلى البقاء فى منازلهم خلال الأسابيع الـ12 المقبلة، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) محليًا، والتى وضعت المدينة على مسار مثير للقلق.

وأوصت الدكتورة إيلين دى فيلا بأن يبقى جميع سكان تورونتو فى منازلهم، باستثناء المواعيد الطبية، وللتسوق للبقالة ليس أكثر من مرة واحدة فى الأسبوع، وذلك للمساعدة فى الحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنها تستخدم سلطاتها بموجب قانون حماية الصحة وتأمر جميع الأفراد المصابين بفيروس كورونا بالبقاء فى منازلهم لمدة 14 يومًا.

وتابعت أن هناك 628 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى مدينة تورونتو حتى أمس الثلاثاء و165 حالة محتملة، بما فى ذلك 33 حالة تتطلب العلاج فى وحدة العناية المركزة، لافتةً إلى أن الأرقام تتجه فى الاتجاه الخاطئ، حيث تشهد المدينة زيادة تقارب 500% فى الحالات المؤكدة خلال الأسبوعين الماضيين.

 


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