فيديو.. أمريكى يلعق الفلوس بلسانه فى كمبوديا.. والفزع يصيب المواطنين

إعداد هند عادل

جريمة غريبة ارتكبها سائح أمريكى أمام ماكينة صرف آلى فى كامبوديا.

تابعته كاميرات الشرطة وألقوا القبض عليه ، بعدما أبلغ عنه موظفو البنك خوفا من عدوى كورونا.

الأمريكى ترك على ماكينة الصراف الآلى، عملة 10 دولارات مزورة بعد "لحسها"، وكتب عليها رسالة غامضة "أنا على قيد الحياة ببركة يسوع المسيح"

الشرطة اكتشفت أن الأمريكى عمره 64 سنة ولا يملك جواز سفر، و أرسلت السلطات الكامبودية فريقا طبيا لتعقيم الماكينة، وأجرت للسائح الأمريكى تحاليل فيروس كورونا ، وكانت نتائجه سلبية