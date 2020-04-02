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فرق صحة بنى سويف تعقم القرى والمستشفيات لمواجهة كورونا.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 01:17 ص
فرق صحة بنى سويف تعقم القرى والمستشفيات لمواجهة كورونا.. صور تعقيم المستشفيات
بنى سويف - أيمن لطفى

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أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعقيم فرق من ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة، عددا من قرى مركز بني سويف، بمعاونة القيادات الطبيعية وشباب القرى، وبحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسئولي إدارتي الشؤون الوقائية والمتوطنة، ووجيه عمارة رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بالإضافة إلى تطهير المستشفيات المركزية والنوعية والعامة والتخصصي، والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومرفق الإسعاف وفروعه بمدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع.

وناشد مسئولو مديرية الصحة المواطنين أثناء تعقيم القرى، عدم تنظيم التجمعات والتزام المنازل حفاظا على صحتهم، فضلا عن توعيتهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا حتى نتخطي المرحلة القادمة.

وفي الصدد ذاته، أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، على تكليف فريق من مكافحة العدوى بمديرية الصحة، بإعادة تدريب الممرضات بالمستشفيات على احتياطات واشتراطات مكافحة العدوى، فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة المحافظة وضمن الخطوات الاحترازية للوزارة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

وأشار يوسف، إلى توجه فريق من إدارة مكافحة العدوى، إلى  مستشفى الحميات بمدينة بنى سويف العاصمة، وذلك لإعادة تدريب ممرضات قسم الغسيل الكلوى وبالمستشفى، على التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتم الاتفاق مع الدكتور وليد عبده مدير المستشفى على طريقة فرز المرضى قبل دخولهم للقسم، وكذلك التأكيد على تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، كما توجه فريق أخر من إدارة مكافحة العدوى، إلى مستشفى الصدر ببنى سويف، وتم تنظيم تدريب للممرضات على تطبيق الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، عند التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وتم إطلاع مدير المستشفى دكتور إفرام ماجد على طريقة فرز المرضى عند دخول الاستقبال، والتأكد من إتباع العاملين لاحتياطات مكافحة العدوى.

وكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة بني سويف يتوسطان فريق التعقيم
 
 
 
تطهير القرى
 
 
 
 
تطهير_وتعقيم_مستسفيات_المحافظة
 
تعقيم_المستشفيات
 
فرق التعقيم
 
 
و كيل وزارة الصحة يقود فرق التعقيم

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