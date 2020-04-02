عدد مصابى كورونا يقترب من مليون حالة عالميا وأمريكا تتصدر بحوالى 200 ألف مصاب

شعبان هدية

مع تزايد حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، يحذر مسؤولو الصحة حول العالم من أن ذروة الوباء لم تأت بعد، وسط توقعات باتساع رقعته أكثر.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو مليون إصابة، استأثرت الولايات المتحدة بغالبيتها حيث اقترب عددُ الإصابات فيها من 200 ألف إصابة معظمُهم في مدينةِ نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر َمن ثلاثٍ وثمانينَ 83 ألف حالة. وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، إن عدد إصابات كورونا سيصل قريباً لمليون حالة، بجانب 50 ألف وفاة، وأضاف : "قلقون من وتيرة الانتشار السريع لفيروس كورونا". فيما كشفت آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات في العالم تجاوز 913 ألف حالة، وأظهرت الإحصائيات تمدد سريع أيضا للفيروس فى أمريكا اللاتينية، حيث أُعلِن عن ارتفاع عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية لأكثر من 20 ألف حالة. ووفا لتقرير وإحصائيات موقع سكاى نيوز عربية وصلت أخر المستجدا إلى .. - ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 40 ألف وفاة. - ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 40 ألف وفاة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 حالة.

- ارتفاع عدد الإصابات في فرنسا إلى نحو 57 ألف حالة، كما تم تسجل نحو 5 آلاف إصابة في يوم واحد وأكثر من 500 وفاة خلال 24 ساعة. - عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى إيطاليا قفزبواقع 727 حالة إلى 13155، وهو ما يمثل زيادة أقل قليلاً من تلك المسجلة أمس الأول الثلاثاء، وكذلك أدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس.

- حاكم نيويورك أندرو كيومو: النبأ السار هو أن 4900 مصابا خرجوا من مستشفيات نيويورك.

- حاكم نيويورك: الأزمة التي نعيشها مختلفة عن الكوارث الطبيعية، لأنها مستمرة ولا نعرف متى تنتهي.

- تمديد إغلاق المدارس والجامعات في قطاع غزة حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

- وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو: ندعو كافة الدول إلى تشارك المعلومات والبيانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

- بومبيو: قدمنا 270 مليون دولار لـ64 دولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وندرك أن هذا تحد إنساني، ونحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف.

- تسجيل 381 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا فقط بإيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 43208، والوفيات إلى 7199.

- الحكومة البريطانية تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 25150 حالة، والوفيات تصل إلى 1789.

- وسائل إعلام هندية : عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يرتفع إلى 1400.

- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أعلنت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

- محافظة النجف العراقية سجلت 22 إصابة جديدة.

- في السعودية أعلنت وزارة الصحة رصد 110 مصابين بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات في المملكة يرتفع إلى 1563

- سنغافورة رصدت 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 926.

- المغرب أكد رصد 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات الإجمالى يرتفع إلى 574. - وزير الصحة في الكويت يعلن شفاء حالة واحدة جديدة من الفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 73. - إسرائيل أعلنت أن عدد الإصابات الإجمالي 4831، منها 136 إصابة جديدة، مقابل 18 وفاة من بينها حالتان في الساعات الأخيرة. - تايلاند سجلت 127 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، وعدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1651 والوفيات إلى 10.

- في هولندا ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1039.

- في إيران، أكثر دول المنطقة تضررا، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2898، فيما زاد عدد المصابين ليصبح 44606. - عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 8189، وحالات الإصابة إلى 94417. - إندونيسيا رصدت 114 إصابة جديدة ليرتفع عدد المرضى الإجمالي إلى 1528. - في ألمانيا أظهرت الإحصاءات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 61913، كما قفز عدد حالات الوفاة بالمرض إلى 583 شخصا مع وفاة 128 شخصا. - الصين أعلنت تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، حيث تم رصد 48 إصابة جديدة في البر الرئيسى، جميعهم أتوا من خارج البلاد. - وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 289. - روسيا أعلنت رصد 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. - الفلبين سجلت 10 وفيات جديدة وأكثر من 538 حالة إصابة بالفيروس. - تسجيل مصاب سابع بفيروس كورونا، فى السودان فيما تماثل مريض للشفاء.

- لبنان سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ورصد وفاة واحدة ترفع عدد الضحايا إلى 12.