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طب حلوان ينجح فى تركيب قسطرة وإجراء غسيل كلوى لمريض مصاب بكورونا .. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 08:03 م
طب حلوان ينجح فى تركيب قسطرة وإجراء غسيل كلوى لمريض مصاب بكورونا .. صور طاقم عمليه مصاب كورونا بحلوان
كتب محمد صبحى

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نجح الفريق الطبى بكلية طب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب من أقسام الباطنة و الكلى بالتعاون مع أطباء الرعاية المركزة بمستشفى 15 مايو فى تركيب قسطرة غسيل كلوى وإجراء جلستي غسيل كلوى طارئه لمريض مصاب بالكورونا من مرضي العزل في مستشفى 15 مايو.
 
وأجري عملية تركيب القسطرة وجلسات الغسيل الكلوي، الدكتور أحمد حسين المدرس المساعد بقسم الباطنة والكلى، والدكتورالسيد إبراهيم المدرس المساعد بقسم الباطنه والكلي، والدكتور أبو سيف عبد الحميد مدرس مساعد بقسم الرعاية المركزة، والدكتور  نورهان نائب رئيس قسم الكلى، وتحت إشراف الدكتورة رشا رفاعي رئيس قسم الباطنة كلية الطب جامعة حلوان، وذلك عقب ظهور أعراض اضطراب في درجة الوعي وصدمة تسممية لدي المريض استدعت وضعه على الأدوية المحفزة للقلب والضغط، وتم التعامل مع الحالة وإجراء الجلسات اللازمة التي أثرت بدورها ايجابيا علي تحسن درجة الوعي خاصة بعد إتمام جلستي الغسيل.
 
وكان تمكن فريق  أطباء بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والمشاركين ضمن الطاقم الطبى الموجود  بمستشفى العزل 15 مايو  لعزل مرضى فيروس كورونا بقيادة الدكتور أحمد الشافعى الأخصائى بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان بإنقاذ مريض فجر يوم الأربعاء أصيب بحالة قيء دموى حاد.
 
 
 
وتم عمل منظار طارئ للجهاز الهضمى العلوى وتم اكتشاف وجود دوالى نازفة بالمرئ وتم إجراء التعامل معها وربط الدوالى وإيقاف النزيف والمريض الآن بحالة مستقرة.
 
وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة  بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا أن الأطباء هم خط الدفاع الأول و الجبهة الأمامية للدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، شاكرا حرصهم على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية على مختلف التخصصات.
 
كان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قرر صرف مكافأة مالية للموظفين والعاملين بالجامعة حيث تم اعتماد مكافآت خاصة لإدارة الأمن وفريق حماية الجامعة من الأمطار وإدارة الطب الوقائي والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية تقديرًا لجهودهم و تفانيهم فى العمل.
 
ووجه الدكتور ماجد نجم بحسب بيان صادر عن الجامعة ، الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس لما بذلوه من جهد و إخلاص فى استمرار العملية التعليمية عن بعد والتواصل الدائم مع الطلاب، كما أثنى على جميع العاملين بالقطاع الطبي المصري و كذلك الأطقم الطبية و الإدارية لمستشفيات جامعة حلوان لجهودهم المخلصة و خدمتهم المتميزة للمرضى من مختلف التخصصات مع الاستعداد الجاد و العمل الدؤوب من أجل مكافحة فيروس كورونا.
 
وأكد الدكتور ماجد نجم أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.
 
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