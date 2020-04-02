صور.. 8 منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة تلا فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،بتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ،والتنسيق مع عدد من الشركات لتوفير منافذ متنقلة تجوب قرى ومدن المحافظة لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "رد الجميل" فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورنا المستجد.

حيث تفقد محمد موسى نائب المحافظ يرافقه وكيل وزراة التموين بالمحافظة عدد 8 سيارات متنقلة أمام الإستاد الرياضى بشبين الكوم وتأكد من جودة الأصناف وتاريخ الصلاحية والإلتزام بالأسعار المحددة،هذا وتحتوى هذه السيارات على مواد غذائية جافة من " سكر ، زيت ، مكرونة ، مسلى ، أرز " بالإضافة إلى سيارات لحوم وأسماك مجمدة.

وبناءً على تعليمات محافظ المنوفية تم توجيه المنافذ المتنقلة لمدينة تلا وقراها وسيتم إستمرار هذه المنافذ على كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة تيسيراً على المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أطلق مبادرة "رد الجميل" بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والتى إنطلقت فاعلياتها يوم الإثنين الماضى بعدد من السلاسل التجارية بنطاق المحافظة .

كما صرح محافظ المنوفية بأنه تم اليوم توفير عدد 7 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والأساسية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة قويسنا، مؤكداً على إستمرار توفير المنافذ بنطاق المحافظة لتوفيركافة الإحتياجات الضرورية وبأسعار مناسبة فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم توزيع المنافذ المتنقلة بعدد 2 منفذ بميدان المحكمة و إثنين بجوار مركز الشرطة وموقف شبين الكوم بقويسنا، وكذا منفذين بقرية أجهور الرمل و منفذ بقرية قويسنا البلد.

هذا وقد تم توفير عدد 7 منافذ متحركة بمركز أشمون تشمل 2 منفذ للمنظفات والمطهرات و5 منافذ لحوم وسلع غذائية بوسط المدينة وقرية سبك الأحد وعزبة لمعى.

وقد أكد محافظ المنوفية،أن هذه المنافذ تأتى فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار والتصدى لكافة الممارسات الإحكتارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.



منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا



منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا



منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا