اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 8 منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة تلا فى المنوفية

الخميس، 02 أبريل 2020 02:27 م
صور.. 8 منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة تلا فى المنوفية سيارات بيع السلع الغذائية بمدينة تلا
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،بتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ،والتنسيق مع عدد من الشركات لتوفير منافذ متنقلة تجوب قرى ومدن المحافظة لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة "رد الجميل" فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورنا المستجد.

حيث تفقد محمد موسى نائب المحافظ يرافقه وكيل وزراة التموين بالمحافظة عدد 8 سيارات متنقلة أمام الإستاد الرياضى بشبين الكوم وتأكد من جودة الأصناف وتاريخ الصلاحية والإلتزام بالأسعار المحددة،هذا وتحتوى هذه السيارات على مواد غذائية جافة من " سكر ، زيت ، مكرونة ، مسلى ، أرز " بالإضافة إلى سيارات لحوم وأسماك مجمدة.

وبناءً على تعليمات محافظ المنوفية تم توجيه المنافذ المتنقلة لمدينة تلا وقراها وسيتم إستمرار هذه المنافذ على كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة تيسيراً على المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أطلق مبادرة "رد الجميل" بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والتى إنطلقت فاعلياتها يوم الإثنين الماضى بعدد من السلاسل التجارية بنطاق المحافظة .

كما صرح محافظ المنوفية بأنه تم اليوم توفير عدد 7 منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية والأساسية والمطهرات بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، وذلك لخدمة أهالى مركز ومدينة قويسنا، مؤكداً على إستمرار توفير المنافذ بنطاق المحافظة لتوفيركافة الإحتياجات الضرورية وبأسعار مناسبة فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه تم توزيع المنافذ المتنقلة بعدد 2 منفذ بميدان المحكمة و إثنين بجوار مركز الشرطة وموقف شبين الكوم بقويسنا، وكذا منفذين بقرية أجهور الرمل و منفذ بقرية قويسنا البلد.

هذا وقد تم توفير عدد 7 منافذ متحركة بمركز أشمون تشمل 2 منفذ للمنظفات والمطهرات و5 منافذ لحوم وسلع غذائية بوسط المدينة وقرية سبك الأحد وعزبة لمعى.

وقد أكد محافظ المنوفية،أن هذه المنافذ تأتى فى إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الإحتياجات والمتطلبات الأساسية بأسعار مناسبة والقضاء على جشع التجار والتصدى لكافة الممارسات الإحكتارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا (1)
منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا

 

منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا (2)
منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا 

 

منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا (3)
منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا 

 

منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا (4)
منافذ البيع المتنقلة بمركز تلا

 


مبادرة رد الجميل

محافظ المنوفية

منافذ متنقلة

السلع الغذائية

تلا

فيروس كورونا

سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة