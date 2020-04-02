اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 03:31 م
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صندوق الاستثمارات الروسى يتحمل نصف تكلفة قافلة المساعدات الطبية لواشنطن

الخميس، 02 أبريل 2020 03:07 م
صندوق الاستثمارات الروسى يتحمل نصف تكلفة قافلة المساعدات الطبية لواشنطن ماريا زاخاروفا
موسكو (أ.ش.أ)

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى قام بدفع نصف تكلفة حمولة المساعدات الإنسانية ،التى أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بينما قام الجانب الأمريكي بدفع نصف التكلفة الآخر.

وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الخميس :"لدى روسيا في الوقت الراهن الفرصة للمساعدة في مكافحة التهديد المشترك، لقد كانت موسكو واحدة من أوائل ،الذين ساعدوا أصدقاءنا الصينيين في المرحلة الأكثر حدة من صراعها مع وباء كورونا، والآن نحصل على دعم من بكين".
وأضافت زاخاروفا :" نحن واثقون من أن الأمريكيين سيقدمون الدعم لروسيا إذا لزم الأمر"، مشيرة إلى أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد يتم على أساس اتفاق رئيسي البلدين خلال الاتصال الهاتفي 30 مارس الماضي. 

وتابعت :" تنفيذا لهذ الاتفاق، تم تسليم حمولة أجهزة طبية للولايات المتحدة على متن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية.وقالت :" لقد قام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بدفع نصف تكلفة الحمولة، بينما قام الجانب الأميركي بدفع النصف الآخر".

ومن جانبه، ذكر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق من اليوم أن على متن الطائرة الروسية معدات لازمة لإنقاذ الأميركيين ومطهرات ونظارات وكمامات وأجهزة تنفس، معرباً عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا إذا لزم الأمر.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 595 فى العاصمة موسكو، وأكد مركز العمليات الخاصة بمكافحة كورونا فى تقريره اليومى، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن حصيلة ضحايا الفيروس فى روسيا بلغت بهذه الوفيات الجديدة 30 شخصا، مضيفة أن 3 من الوفيات الجديدة سجلت في موسكو وحالة أخرى في ضواحيها، بالإضافة إلى تسجيل وفاة واحدة فى كل من إقليم بيرم وجمهورية الشيشان.

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا إلى 3548 شخصا، وتسجيل حالات الإصابة الجديدة في 29 من أقاليم البلاد. وأوضح أن 45 شخصا غادروا المستشفيات الروسية منذ أمس بعد تماثلهم للشفاء الكامل من الفيروس، وارتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 235 شخصا.

وتظهر حصيلة اليوم أكبر قفزة في عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.ولا تزال موسكو تشكل أكبر بؤرة للفيروس في البلاد، وسجلت هناك 19 من إجمالي عدد الوفيات و2475 إصابة.

 


روسيا

واشنطن

مساعدات طبيه لواشنطن

كورونا

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