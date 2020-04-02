صندوق الاستثمارات الروسى يتحمل نصف تكلفة قافلة المساعدات الطبية لواشنطن

وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الخميس :"لدى روسيا في الوقت الراهن الفرصة للمساعدة في مكافحة التهديد المشترك، لقد كانت موسكو واحدة من أوائل ،الذين ساعدوا أصدقاءنا الصينيين في المرحلة الأكثر حدة من صراعها مع وباء كورونا، والآن نحصل على دعم من بكين".

وأضافت زاخاروفا :" نحن واثقون من أن الأمريكيين سيقدمون الدعم لروسيا إذا لزم الأمر"، مشيرة إلى أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد يتم على أساس اتفاق رئيسي البلدين خلال الاتصال الهاتفي 30 مارس الماضي.

وتابعت :" تنفيذا لهذ الاتفاق، تم تسليم حمولة أجهزة طبية للولايات المتحدة على متن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية.وقالت :" لقد قام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بدفع نصف تكلفة الحمولة، بينما قام الجانب الأميركي بدفع النصف الآخر".

ومن جانبه، ذكر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق من اليوم أن على متن الطائرة الروسية معدات لازمة لإنقاذ الأميركيين ومطهرات ونظارات وكمامات وأجهزة تنفس، معرباً عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا إذا لزم الأمر.