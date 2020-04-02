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شركة أدوية ألمانية تعتزم توسيع إنتاج المادة الفعالة المحتملة ضد كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:28 م
شركة أدوية ألمانية تعتزم توسيع إنتاج المادة الفعالة المحتملة ضد كورونا أدوية - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تعتزم شركة الأدوية الألمانية باير، توسيع إنتاجها من عقار ريزوشين الذى يحتوى على المادة الفعالة الكلوروكين فى أوروبا بعد أن كان يتم إنتاجه فى مصنعها بباكستان فقط، ومن المحتمل أن تكون تلك المادة فعالة ضد كورونا.

 

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قال رئيس الشركة فيرنر باومان، إنه من المنتظر تعديل مرافق الإنتاج في أوروبا لإنتاج عقار ريزوشين الذى يحتوى على المادة الفعالة الكلوروكين.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذا العقار الذى تعتزم باير التبرع به مجاناً للحكومات فى ظل أزمة كورونا، يتم إنتاجه في مصنع الشركة بباكستان فقط.

 

وكان قد جرى الحديث منذ بضعة أسابيع عن العقار الذي جرى تطويره في ثلاثينات القرن الماضي للوقاية من الملاريا، وذلك بعد أن أظهرت اختبارات على مزارع الخلايا أن العقار يثبط تكاثر فيروس كورونا المستجد الذي يمكن أن يسبب مرض كوفيد 19
 

وقال باومان للصحيفة: "هناك إشارة على أن ريزوشين خفض الحمل الفيروسي في المعمل وفي فحوص سريرية أولية"، ولفت إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات السريرية للكشف عن العلاقة مدى الاستفادة والمخاطرة من هذا الاستخدام، وأضاف أن مثل هذا الدراسات تم البدء فيها بالتعاون مع هيئات من بينها منظمة الصحة العالمية.


وكان قد تم الحديث خارج دوائر المتخصصين في الشهر الماضي عن مادة الكلوروكين، بعدما روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام العقار المضاد للملاريا في علاج مرضى فيروس كورونا، لكن الخبراء يتوخون الحذر في مثل هذه الخطوة بسبب الأعراض الجانبية المحتملة، ويحذرون من تناول المرضى لأدوية من تلقاء أنفسهم.



وفي فرنسا على سبيل المثال، يجري استخدام العقار في بعض الحالات الخطيرة وبعد مشاورات مع الأطباء.



وواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم، وتخطت حالات الإصابة أكثر من 823 ألف حالة، كما أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم في أوروبا. وتضاعفت نسبة الوفيات في ألمانيا، وسجلت في سلطنة عمان أول حالة وفاة في البلاد.  

 


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