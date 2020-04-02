اليوم السابع
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شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد لحماية أصحاب المعاشات من "كورونا"

الخميس، 02 أبريل 2020 06:01 م
شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد لحماية أصحاب المعاشات من "كورونا" شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد
القليوبية نيفين طه

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دشن شباب مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مبادرة خير لمساعدة الأهالي الذين يقومون بصرف معاشاتهم من مكاتب البريد بشبرا الخيمة وقاموا بتعقيم وتطهير الأماكن المخصصة لصرف المعاشات بمكتب بريد شبرا الخيمة كاجراء احترازى لحمايتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحد الشباب المشارك في تلك الحملة التطوعية إنهم قاموا بتطهير وتعقيم جميع المترددين على مكاتب البريد  للوقاية من فيروس كورونا، وأضاف الشباب المشارك بالمبادرة أنها لاقت استحسانًا طيبًا من قبل الأهالي الذين قبلوا ذلك بالفرحة كما أن سهلت للجميع صرف المعاش بأمان، بجانب أن الشباب المشارك بالمبادرة قاموا بتعقيم مكتب البريد من الداخل وكذلك المترددين علية لحمايتهم وأيضًا لمساهمة أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دور تنظيمي ومجتمعي خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريًا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير علي كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظًا علي صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا كإجراء احترازي.

 

 

شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد (1)
شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد 

 

شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد (2)
شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد

 

شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد (3)
شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد 

 

شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد (4)
شباب شبرا الخيمة يعقمون مكاتب البريد

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