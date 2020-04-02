شاهد.. تصفيق لعمال النظافة فى أحد المستشفيات الإيطالية

كتبت فاطمة شوقى

قام عدد من الأطباء والممرضات فى مستشفى إيطالى بالتصفيق الحاد لعمال النظافة، وذلك نظرا لعملهم الشاق أيضا فى ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

وكانت أعلنت مصادر صحية إيطالية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68 شخصاً، مضيفة "اسم الطبيب جانباولو سباردوليني، هو الأخير الذي تمت إضافته إلى قائمة المعاطف البيضاء الذين سقطوا ضحايا فيروس كورونا، والتي تم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين (FNOMCeO).

في السياق ذاته، قال الرئيس الوطني لخدمة الإسعاف ماريو بالتسانيللي،"لم يعد بإمكاننا الاستمرار على هذا النحو: نحتاج إلى معدات وقائية شخصية وفحص العدوى للعاملين في الخطوط الأمامية لحالة طوارئ فيروس كورونا"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

Il #coronavirus è anche questo, la ragazza delle pulizie riceve gli applausi da medici e infermieri. #Respect pic.twitter.com/RrcY0Prwyp — Antonio (@blusewillis) April 1, 2020

ووصف بالتسانيللي الحالة بأنها "عبثية وغير مقبولة"، وطالبا الحكومة بـ"إجابات ملموسة فورية"، والتي لم يعد من الممكن تأجيلها.

واختتم بالقول إن "خدمة الدولة بكل فخر، دون أن توانٍ في أي شيء لا يعني أننا نكون أبطالا ولا أن نترشح لأن نصبح أبطال في الذاكرة، أي أبطال موتى، كما حدث بالفعل وبشكل مأساوي".

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عديد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز الـ13 ألفاً، وأضاف رئيس هيئة الدفاع المدني انجيلو بوريللي، في الندوة الصحافية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الساعات الـ24 الماضية فقد 727 شخصا حياتهم، بما مجموعه 13155 حالة وفاة منذ بداية الطوارئ، الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحماية المدنية فقد تم في المجموع، شفاء 16847 شخصاً، أي بزيادة بمقدار 1118، وأنه توجد حاليًا 80572 حالة إيجابية (+2937). منهم 48134 شخصًا في الحجر المنزلي”، بينما تم نقل 28403 إلى المستشفى لظهور أعراض (كوفيد 19) عليهم

وخلص المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا، الى القول إن 4035 من المصابين يخضعون للعناية المركزة، وبزيادة بحاصل 12 حالة مقارنة بأمس، في حين أن المجموع الإجمالي للحالات منذ بداية حالة الطوارئ في إيطاليا بلغ 110574.