اليوم السابع
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سلبية تحاليل 9 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا بقرية الهياتم بالمحلة

الخميس، 02 أبريل 2020 03:46 م
سلبية تحاليل 9 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا بقرية الهياتم بالمحلة اجراءات وقائية بقرية الهياتم
الغربية – عادل ضرة

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أعلنت مستشفى صدر المحلة بمحافظة الغربية، عن سلبية تحاليل العينات التي أجريت للحالات الـ9 المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم 10حالات.

كانت المستشفى قد أحتجزت 9 من المخالطين للمصابين، ووضعتهم فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية حيالهم، وجاءت نتيجة العينات سلبية.

وكشف مصدر طبي مسئول على خروج المحتجزين بالمستشفى بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.

وكانت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، قد شهدت  ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا لسيدتين من المخالطين للأشخاص الـ8 المصابين بفيروس كورونا المستجد.

كانت الحالتين قد تم نقلهما للعزل بمستشفى صدر المحلة، بعد ظهور أعراض المرض عليهن، وتم سحب عينات وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، التى أكدت إيجابيه إصابتهن بالفيرس، ليرتفع بذلك عدد المصابين من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد لـ10حالات، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الغربية لـ16إصابة، بينما أكدت التحاليل سلبية حالات 5 أشخاص من المخالطين للمصابين.

وكانت مستشفى صدر المحلة قد استقبلت شابا يعمل مديرا لأحد المطاعم بطنطا، وتبين إصابة 7 من أقاربه بينهم والده ووالدته، و2 من زملائه بالعمل أحدهم من طنطا والثانى من مركز كفر الزيات.

فيما قرر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، منع خروج الموظفين أو العاملين بالمصالح الحكومية من القرية للمدينة، خشية أن يكونوا حاملين للمرض.

وكانت محافظة الغربية قد شهدت ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 14 حالة منهم 8 حالات من قرية الهياتم مركز المحلة و2 حالة من المخالطين للحالة المصابة من العاملين معه بمطعم بطنطا أحدهما من وطنطا والثانى من كفر الزيات وحالة من قرية العزيزية مركز سمنود وحالة من قرية ميت بدر حلاوة بسمنود وحالة من منطقة الرجبى بالمحلة وحالة بقرية الجميزة بمركز السنطة ليرتفع عدد الحالات المشتبه بها بالغربية 14 حالات إيجابية و47 حالة لم تظهر نتيجة عيناتها حتى الآن.

يذكر أن الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بعملية مراجعة للحالات المختلطة للحالات المصابة لبيان مدى إصابتها بالفيروس ووضعهم تحت الرقابة الصحية والعزل الصحى بالمنازل.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة الغربية، أنه تم اتخاذ قرار بوضع قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بالحجر الصحى، ومنع دخول وخروج أحد من القرية، بعد ظهور 8 إيجابية لأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين، بمحافظة الغربية لـ14 حالة منهم 8 حالات من هذه القرية

 

 


 

 


قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى

قرية الهياتم

قريه الهياتم

الهياتم

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