اليوم السابع
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سفارة اليمن بمصر: لم نرصد أى إصابات بـ"كورونا" بين أبناء الجالية اليمنية

الخميس، 02 أبريل 2020 08:16 م
سفارة اليمن بمصر: لم نرصد أى إصابات بـ"كورونا" بين أبناء الجالية اليمنية السفير محمد مارم وأعضاء لجنة الطوارئ فى جانب من اجتماع اليوم
إيمان حنا

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أكدت السفارة اليمنية بالقاهرة عدم رصدها أى حالات إصابة بين أبناء الجالية حتى الآن ،  جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الطوارئ بالسفارة برئاسة السفير اليمنى الدكتور محمد مارم ، والتى ناقشت أوضاع الجالية اليمنية في مصر والإجراءات المتخذة من قبل السفارة ولجنة الطوارئ في مواجهة انتشار وباء كورونا. وفق بيان للسفارة.

واستعرضت اللجنة ما تم القيام به خلال الفترة الماضية من متابعة لأحوال الجالية اليمنية والحالات المشتبه اصابتها بالفيروس، وتوعية أبناء الجالية بكيفية التعامل مع الفيروس والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية منه .

وشدد مارم على ضرورة استمرار عمليات المتابعة والتوعية لاتباع كافة التعليمات الصادرة عن بلد الاعتماد في هذا الجانب ، منوهاً باستمرار السفارة في تقديم الخدمات العاجلة لمواطني بلادنا في جمهورية مصر العربية واستقبال الشكاوى والبلاغات من ابناء الجالية من خلال مسئولي القنصلية والملحقيات الفنية المتخصصة بالسفارة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة هذا الوباء العالمي الذي بات هماً يقلق حكومات العالم بأسره.

من جانبه اكد المستشار الطبي الدكتور محمد باحاج بأن اللجنة تعمل بالتعاون مع مجموعة من الأطباء الاستشارين اليمنين لتقديم المشورات الطبية لأبناء الجالية وتستقبل المكالمات على مدار الساعة، مؤكدا عدم رصد أي حالة إيجابية بين ابناء الجالية حتى اليوم، وشفاء كافة الحالات المشتبه بها والتي تواصلت مع اللجنة.

وأشار المستشار الثقافي الدكتور محمد العبادي الى سلامة كافة الطلاب المبتعثين للدراسة في مصر ، مؤكدا بأن الملحقية تقوم بالتواصل مع الطلاب في كافة المحافظات المصرية وتتابع اوضاعهم وقضاياهم ..


اليمن

السفارة اليمنية بالقاعرة

محمد مارم

كورونا

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