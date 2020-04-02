اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 10:56 ص
خالد صلاح
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رفضوا العزل الذاتى.. كوريا الجنوبية تعيد 8 أجانب إلى بلادهم

الخميس، 02 أبريل 2020 09:56 ص
رفضوا العزل الذاتى.. كوريا الجنوبية تعيد 8 أجانب إلى بلادهم اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
سول (أ ش أ)

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أعادت وزارة العدل بكوريا الجنوبية 8 أجانب رفضوا العزل الذاتى لمدة أسبوعين، إلى بلادهم اليوم الخميس، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تطبقها الحكومة الكورية الجنوبية بشأن العزل الذاتى لمدة أسبوعين على جميع الأشخاص الوافدين من الخارج من أجل منع أى تدفق لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) من الخارج اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- إنه تم إخطار الثمانية أجانب مسبقا بأنهم يجب أن يخضعوا للعزل الذاتي، غير أنهم لم يلتزموا بإجراءات الحكومة، لهذا السبب فإن مكتب الحجر الصحي رفض دخولهم.

وتخطط الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يرفضون أو ينتهكون إجراءات العزل الذاتي، مثل رفض الدخول والترحيل وحظر الدخول، بالتعاون الوثيق مع سلطات الحجر الصحي.

وسجلت كوريا الجنوبية 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين فى البلاد إلى 9976 حالة اليوم الخميس، متأثرة بالعدوى الجماعية فى المستشفيات وزيادة حالات الإصابة وسط الوافدين من الخارج، وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - بأن عدد المصابين بفيروس كورونا زاد بـ89 حالة حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع اليوم السابق.

وأضافت أن دايجو كان لها النصيب الأكبر حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها 21 حالة، بسبب حالات الإصابة المتواصلة في مستشفى دايشيل للرعاية الصحية ومستشفى ميجو الثاني.

وفى إقليم كيونج كى المجاور للعاصمة سول، أكدت السلطات الصحية 17 حالة إصابة إضافية جراء العدوى الجماعية بكورونا في مستشفى سانت ماري شمال شرق العاصمة. ومن المتوقع زيادة عدد المصابين المؤكدين في المستقبل مع استمرار ظهور نتائج فحوص حوالي 2500 مشتبه فى إصابتهم بكورونا منهم الطاقم الطبي وموظفين ومرافقين ومرضى نزلاء وموظفي الشركات المتعاونة مع المستشفي.

 


كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه الكوريه الجنوبيه

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