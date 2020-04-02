رفضوا العزل الذاتى.. كوريا الجنوبية تعيد 8 أجانب إلى بلادهم

وقالت الوزارة -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- إنه تم إخطار الثمانية أجانب مسبقا بأنهم يجب أن يخضعوا للعزل الذاتي، غير أنهم لم يلتزموا بإجراءات الحكومة، لهذا السبب فإن مكتب الحجر الصحي رفض دخولهم.

وتخطط الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يرفضون أو ينتهكون إجراءات العزل الذاتي، مثل رفض الدخول والترحيل وحظر الدخول، بالتعاون الوثيق مع سلطات الحجر الصحي.