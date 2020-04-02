رئيس الوزراء اليونانى يدعو لمواصلة المعركة ضد فيروس كورونا

حث رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونانيين اليوم الخميس، على مواصلة الالتزام بإجراءات العزل العام والبقاء فى منازلهم لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب تكرار المآسي التى تشهدها دول أخرى.

وقال أمام البرلمان إن "ابريل هو الشهر الأشد أهمية... إذا تراخينا سندفع الثمن ويتعين ألا ندع هذا يحدث".

وسجلت اليونان أول حالة إصابة فى نهاية فبراير واتخذت إجراءات مبكرة لاحتواء التفشى فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة 1415 إصابة حتى الآن مع 50 وفاة .

وقال "لم نبدأ (مرحلة) النهاية.. لكننا في نهاية (مرحلة) البداية... تفادينا، فيما يبدو، حتى الآن الأحداث المأساوية في إيطاليا وإسبانيا... والولايات المتحدة".