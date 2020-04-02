دعوات للاطمئنان والتراحم فى مواجهة كورونا يطلقها أهالى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

"مطمئن "، عنوان مبادرة أطلقها أستاذ بجامعة العريش، بمشاركة كل أطياف المجتمع السيناوى من شخصيات عامة وشبابية.

وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، الأستاذ بكلية التربية جامعة العريش، ان المبادرة تهدف لنشر التفاؤل بين المواطنين في كل دول العالم ، باستخدام ماهو متاح من وسائل التواصل بنشر الموضوعات التي تهم المواطن ، وتسليط الضوء على النماذج والتطبيقات الإيجابية في الحياة ، و تنظيم مسابقات في الثقافة العامة والصحية، وتسجيل بعض الفيديوهات للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المنزلية ، والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والخاصة في تكامل الجهود، مشيرًا إلى أن ما يتم التطلع اليه فى المستقبل بتنظيم حفلات وندوات ترفيهية الكترونية.

ولفت إلى انهم استخدموا وسائل النشر فى بث رسالة تحت عنوان "اطمئن على جارك.. ارفع وعيه وقدم احتياجاته"، بهدف ان تذكر الا ينسى الجار جاره و بدون تجمعات أو جلسات، واتباع السلامة الصحية واعلم أن مشاركتك حماية لك وله.

ورسالة أخرى بعنوان "كن إيجابي واحمي بلادي"، ومفادها ان كل مواطن حامي لبلده بوعية ودعمه لجيرانه من أصحاب العمل اليومي، ان يقدم له الوعي والدعم، ويقول له كن مطمئن، ويقدم له بعض احتياجاته اليومية لحين انتهاء الأزمة.

ومبادرة أخرى قدمها شاب من قرية " نجيلة" إحدى قرى غرب مركز بئر العبد بمواجهة غلاء واستغلال التجار بتوفير احتياجات اهل القرية من الخضروات والفواكه بهامش بسعر التكلفة وهو يتكفل بمصاريف النقل وإتعابه.

الشاب جمعة أشتيوي أبو سليمة، قال انه غير استغلال الناس برفع الأسعار فأن ذهاب الناس للأسواق فى تجمعات وزحام يعرض حياتهم للخطر يعطي فرصة كبيرة للعدوي.

وقال لأنه يمتلك سيارة بيك اب كانت فكرته ان يحضر خضروات وبيعها بسعرها الأصلي دون تحميلها أي مصاريف أخري متبرعا بأجرة سيارته ووقودها صدقة عن روح والده الذى توفى قبل ايّام .

وأشار انه بالفعل بدء فى نقل احتياجات أهل قريته وطريقة البيع وفق الإجراءات الوقائية بدون تزاحم، ومن خلال 5 أماكن لعرض الخضروات وبالتالي لم يتجمع الناس حولها لان السيارة ستصله الي مكانه، لافتا انه قام ببيع خضروات بسعر محدود وهو ثمن شرائها من المزارع ويبيع كيلو البطاطس ب 3.5 جنيها ، والبذنجان ب 3.5 جنيها، والكوسة ب 2 جنية والخيار 3 جنيهات ، والبصل 5 جنيهات ، والثوم 5 جنيهات.

وداخل مدينة العريش، اطلقت الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء ، حملة تعقيم وتطهير لأحياء مدينة العريش مجانًا .

وقال المهندس عبدالله الحجاوى، رئيس الجمعية ، ان الجهود لا تزال متواصلة حيث يقوم فريق من المتطوعين الشباب وبمعدات رش وجرارات وفرتها الجمعية بعمليات رش وتطهير وتعقيم تستهدف شوارع ومحلات.

وأشار إلي ان هذا يتم بالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص بينها جامعة سيناء التى ساعدت الحملة بتوفير مواد التعقيم وكل هذا فى اطار القيام بعملهم وأداء دورهم كمجتمع مدنى فى مؤازرة جهود الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى كورونا .

وفى داخل مدينة بئر العبد أطلق محسن سالم رئيس المدينة حملة تطهير وتعقيم بمعاونة جهات الاختصاص من الصحة والشباب والرياضة، والطب الوقائى، وبدورهم حرص الشباب على المشاركة فى هذه الحملة التى لاتزال تتواصل يوميا بجهود تطوعية، وتقديم خدمات توفير معدات وسيارات والإسهام بجهدهم فى الأعمال المنفذة والتي تتواصل داخل المدينة، وخلالها يجرى التعقيم والتطهير للشوارع والمنشأت الحكومية والخاصة والمساجد والمجالس والدواوين واماكن ومحطات الانتظار ومناطق تجمعات الأسواق وأمام البنوك وواجهات المحلات وأسوار المنازل، وانتقل الشباب لمناطق تجمعات سكنية واحياء وتمكنوا من تطهير وتعقيم وحدات سكنية بأكملها .

كما أعلن عددا من أطباء مركز بئر العبد من ابناء المدينة والقرى، عن مبادرة تقديم المشورة بتوزيع أرقام هواتفهم لاستقبال مكالمات ورسائل المرضى لمراجعتهم طبيا مجانا ، واوضح الاطباء ان طلب المشورة الطبية طبقا لحالة المريض الصحية، حيث يقوم الطبيب بالتواصل معه بإحدى طرق التواصل عبر الهاتف العادى او المحمول او الإنترنت، بالصوت والصورة إن استدعى الأمر، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة.

وفى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء قام مجموعة من الشباب بتنظيم حملة تطوعية ، استهدفت تنظيم وقوف الأهالى اثناء عمليات صرفهم للمرتبات والمعاشات والمستحقات من البريد .

وقال سالم صقر مدير مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد ، ان الحملة فى اطار مبادرة ينفذها الشباب المتطوعين لتقديم الخدمات فى اطار اجراءات الاحتراز من فيروس كورونا.

واشار ان الشباب هم : عبد الله البلتاجي، واحمد هريدي، وعيد غيث، ومحمود عبد السلام، ومحمود ابراهيم، وايمن سمير، وقاموا بدور التنظيم وترك مسافات امنة بين المترددين على مكتب البريد فى المدينة والذى يعد واجهة يومية للمئات من الاهالى حيث هو مقر الصرف الوحيد للمرتبات والمعاشات والتحويلات المالية وقال ان الشباب خلال عملهم وجهوا رسائل توعوية بطرق اخذ الاحتياطات الآمنة ضد كورونا.

وفى مركز نخل بوسط سيناء، قال سليمان فرج رئيس المدينة انه تم إطلاق وتنفيذ مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك"، وتقوم على وجود فريق متطوعين من مسؤولين وأهالي يقومون بشراء أجهزة الرش والمطهرات المطلوبة على نفقتهم الخاصة، وتحت إشراف مديرية الصحة في شمال سيناء، لافتا إلى أنهم قاموا بتطهير المباني والحدائق العامة، على سبيل المشاركة المجتمعية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعظيم دور المجتمع المدنى فى التفاعل مع أجهزة المحافظة التى تقوم بها بوسط سيناء وأهمها توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة .











