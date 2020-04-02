حملة لتطهير وتعقيم شوارع قريتى الكوامل بحرى أولاد غريب بسوهاج ضد كورونا

واستهدفت الحملة تطهير شوارع الكوامل بحري وتوابعها قرية الهجارسة وأولاد غريب، بناء على توجيهات المدير العام ورئس مركز ومدينة سوهاج، تحت إشراف المهندس مختار أسعد، رئيس الوحدة المحلية، وفهد خلف نحمد سكرتير الوحدة.

وشهدت الحملة تعقيم الوحدة الصحية والمدرسة والمساجد وشوارع القرية بالكامل، حيث قال المهندس مختار أسعد، رئيس الوحدة المحلية، إنه لا يوجد أى إصابات وما يتم إجراء احترازية لتعقيم القرية، مطالبًا الأهالى بضرورة الالتزام والبقاء فى المنازل خلال ساعات الحظر، موضحًا أنه تم تعقيم المصالح الحكومية والشوارع بالكامل.

بدوره، قال عمدة قرية أولاد غريب جمال رشوان، :"نقدر الجهود المبذولة من القيادة والحكومة وأجهزه الدولة والآن جاء دور المواطن للتفاعل والالتزام الكاملين بهذه القرارات حتى نجتاز الأزمة بسلام أن شاء الله".

وأشار: "نتواصل مع رئيس الوحدة المحلية بخصوص وقف إقامات السرادقات و الأفراح وهناك تجاوب كبير من قبل المواطنين، وتم تعقيم الأماكن وغلق المساجد لحين تجاوز تلك الأزمة وهناك استجابة ووعى من المواطنين بضرورة هذه الإجراءات".

فيما قال محمد حسين، مدير معهد أولاد غريب، إن أولياء الأمور والأهالي يدركون أبعاد القضية التى نمر بها، موجهًا نصائحه للمواطنين بعدم التجمع، وأن يتم استخدام أدوات النظافة والتعقيم باستمرار، مؤكدًا أنه لم تثبت حالة واحدة في القرية والجميع ملتزم بتعليمات الصحة والوزراء.



حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا



حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا



حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا



حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا



حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا