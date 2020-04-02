اليوم السابع
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حملة لتطهير وتعقيم شوارع قريتى الكوامل بحرى أولاد غريب بسوهاج ضد كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:43 م
حملة لتطهير وتعقيم شوارع قريتى الكوامل بحرى أولاد غريب بسوهاج ضد كورونا حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا
سوهاج محمود مقبول

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دشنت الوحدة المحلية لقرية الكوامل بحرى، حملة لتطهير شوارع القرية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون مع الأهالى، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية من قبل المواطنين مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس، حيث استهدفت تعقيم الشوارع والمنازل ودور العبادة بتلك القرية حفاظا على المواطنين بها.

 

واستهدفت الحملة تطهير شوارع الكوامل بحري وتوابعها قرية الهجارسة وأولاد غريب، بناء على توجيهات المدير العام ورئس مركز ومدينة سوهاج، تحت إشراف المهندس مختار أسعد، رئيس الوحدة المحلية، وفهد خلف نحمد سكرتير الوحدة.

 

وشهدت الحملة تعقيم الوحدة الصحية والمدرسة والمساجد وشوارع القرية بالكامل، حيث قال المهندس مختار أسعد، رئيس الوحدة المحلية، إنه لا يوجد أى إصابات وما يتم إجراء احترازية لتعقيم القرية، مطالبًا الأهالى بضرورة الالتزام والبقاء فى المنازل خلال ساعات الحظر، موضحًا أنه تم تعقيم المصالح الحكومية والشوارع بالكامل.

 

بدوره، قال عمدة قرية أولاد غريب جمال رشوان، :"نقدر الجهود المبذولة من القيادة والحكومة وأجهزه الدولة والآن جاء دور المواطن للتفاعل والالتزام الكاملين بهذه القرارات حتى نجتاز الأزمة بسلام أن شاء الله".

 

وأشار: "نتواصل مع رئيس الوحدة المحلية بخصوص وقف إقامات السرادقات و الأفراح وهناك تجاوب كبير من قبل المواطنين، وتم تعقيم الأماكن وغلق المساجد لحين تجاوز تلك الأزمة وهناك استجابة ووعى من المواطنين بضرورة هذه الإجراءات".

 

فيما قال محمد حسين، مدير معهد أولاد غريب، إن أولياء الأمور والأهالي يدركون أبعاد القضية التى نمر بها، موجهًا نصائحه للمواطنين بعدم التجمع، وأن يتم استخدام أدوات النظافة والتعقيم باستمرار، مؤكدًا أنه لم تثبت حالة واحدة في القرية والجميع ملتزم بتعليمات الصحة والوزراء.

حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا (1)
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا 
 
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا (2)
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا

 

 

 

حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا (3)
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا 

 

حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا (4)
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا 
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا (5)
حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا 
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم (2)
مبادرة إيد واحدة ضد كورونا بالفيوم 

 

 


سوهاج

قرية الكوامل

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حملات تطهير

فيروس كورونا

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