اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 10:55 ص
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جريمة قتل بسبب كورونا في إيطاليا.. ممرض يقتل طبيبة لاعتقاده بنقل الفيروس له

الخميس، 02 أبريل 2020 10:45 ص
جريمة قتل بسبب كورونا في إيطاليا.. ممرض يقتل طبيبة لاعتقاده بنقل الفيروس له القاتل والمجنى عليها
كتب كامل كامل

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تستمر معاناة إيطاليا فى ظل استمرار أزمة وباء "كورونا" بعد تسجيل  ما يزيد عن 12.428 حالة وفاة وأكثرت من 105.792 مصابا، مما جعل الحكومة الإيطالية تعلن تمديد حالة الإغلاق المعلنة لكبح جماح انتشار جائحة فيروس كورونا إلى 13 من شهر أبريل الجارى، أى بعد عيد الفصح بيوم واحد، وذلك فى محاولة للحد من الأنشطة والتحركات الفردية، وجاء ذلك خلال إحاطة وزير الصحة، روبيرتو سبيرانتسا حول حالة طوارئ فيروس كورونا لمجلس الشيوخ الإيطالى، وفى ظل هذه الأوضاع المأساوية وقعت جريمة بشعة نُفذت على خلفية وباء كورونا، حيث أقدم ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقة مأساوية، بعد "اعتقاد خاطئ" بأنها نقلت له عدوى المرض القاتل.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عاما) كانا يعملان معا في مستشفى محلي في مدينة ميسينا، جنوبي إيطاليا.

وأضافت أن الشرطة الإيطالية تلقت مؤخرا اتصالا هاتفيا من دي باس، اعترف خلاله بقتل حبيبته كوارانتا، وفقا لمصادر إعلامية إيطالية، وبعد فحص قوات الأمن شقة الجاني، عثرت على جثة الطبيبة، فيما كشفت أخصائيو الطب الشرعي أنها لقت حتفها مخنوقة.

وعقب إقدامه على قتل حبيبته، حاول دي باس الانتحار، لكن تم إنقاذ حياته في المستشفى.

وأقر الممرض الشاب أمام المدعي العام بالجريمة التي اقترفها، قائلا: "قتلتها لأنها نقلت لي فيروس كورونا".

لكن اختبارات كورونا التي أجريت على الممرض والطبيبة، أفادت بأن الشخصين لم يكونا حاملين للفيروس "كوفيد 19".

وتعد إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، قياسا بعدد الوفيات من جراء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص.

 


ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

جريمة قتل بشعة

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