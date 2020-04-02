اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية": ضبط مخزنين مستلزمات طبية وتحرير 117 محضرا تموينيا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:47 م
"تموين الإسكندرية": ضبط مخزنين مستلزمات طبية وتحرير 117 محضرا تموينيا المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها  الفرعية بحملات تم خلالها تحرير عدد 41 محضر عدم حمل شهادات صحية،  67  عدم الإعلان عن أسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق، محضرين لمخابز مخالفة، 6 محاضر لمنشأت بدون تراخيص، محضر حجب سلع غذائية عن السوق بغرض زيادة السعر والتربح من ذلك وتم ضبط 1600 كجم كل من أرز وسكر ومكرونة بإجمالى  117  محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

فيما قامت إدارة تموين المنتزة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والتفتيش الصيدلى والتهرب الضريبى برئاسة  مرتضى احمد مدير الإدارة واشراف عصام اللبيدى رئيس الرقابة  حيث تم تشكيل حملة مشتركة قامت بالتفتيش على شركات ومخازن المستلزمات الطبية والمطهرات حيث تم ضبط مخزنين لشركات مستلزمات طبية غير مرخصين وبهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات وتم تحريز الكميات المضبوطة من المستلزمات الطبية والمطهرات

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شدد  على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقد تم تكثيف حملات التموين والاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما  اصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للاحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة  أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء


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