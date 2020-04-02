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تعقيم الموظفين والمواطنين قبل دخول مكاتب الخدمة فى أبوكبير بالشرقية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 03:54 م
تعقيم الموظفين والمواطنين قبل دخول مكاتب الخدمة فى أبوكبير بالشرقية.. صور كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة
الشرقية - إيمان مهنى

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وجه وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، لتوفير كولمان يحتوي علي مواد مطهرة ، داخل كل وحدة محلية ومكتب خدمي بالمركز ، لاستخدامه في تعقيم اليدين للموظفين وطالبي  الخدمة.

وأوضح رئيس المدينة ، أنه وضع المطهرات والمعقمات أمام مدخل كل مبنى من مباني  الوحدات المحلية القروية كلا في نطاق وحدته منها "منشأة رضوان ، بني عياض ،  الحصوة ، طوخ ، أولاد موسى ،الرحمانية ، هربيط " ، حتى يتمكن الموظفين والمواطنين من تعقيم وتطهير أنفسهم قبل وبعد التعامل مع بعضهما البعض .
 
في سياق متصل ، قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بتنفيذ حمله تطهير واسعه لمكاتب البريد بمراكز ومدن المحافظة وخاصة أنها تشهد خلال تلك الفتره صرف المعاشات لأصحابها بجانب تطهير وتعقيم عدد من المدارس التي تم تخصيصها كمنافذ لصرف معاشات كبار السن وكذلك المدارس التي تم تخصيصها لتوزيع شرائح التابلت علي طلاب الصف الاول الثانوي ،حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت والمكاتب والطرقات والممرات ودورات المياه وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.
 
وأكد محافظ الشرقيه علي ضروره تضافر جهود جميع الجهات المعنية خلال تلك الفتره الحرجة التي تمر بها البلاد ، مناشداً المواطنين بعدم النزول للشوارع والإلتزام التام بساعات الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (1)
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (1)

كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (2)
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (2)

كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (3)
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (3)

كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (4)
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (4)

كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (5)
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (5)

كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (6)
كولمان للتعقيم قبل دخول مكاتب الخدمة (6)
 
 
 
 

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