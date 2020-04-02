ترامب يعلن ولاية تينيسى منطقة كوارث على خلفية وباء كورونا

وكالات

اعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب ولاية تينيسي منطقة كوارث على خلفية وباء كورونا.

ومن جهة اخرى أبلغ مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية رويترز اليوم الخميس أن الولايات المتحدة لا تعلم بعد التفاصيل الرسمية للخطط السعودية والروسية من أجل تقليل المعروض النفطي وأنها لن تطلب من منتجي الخام الأمريكيين المحليين المشاركة في التخفيضات.

كان الرئيس دونالد ترامب قال في تغريدة في وقت سابق اليوم إنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا حوالي عشرة ملايين برميل من الإنتاج اليومي، موقدا شرارة قفزة كبيرة في أسعار النفط.

وقال المسؤول إن التفاصيل غير واضحة حتى الآن لكن خفضا كبيرا بات متوقعا.

من المقرر أن يجتمع ترامب بمدراء شركات النفط الأمريكية غدا الجمعة. وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إنه سيبحث تخفيضات على الإنتاج المحلي لكنه لن يطلب من المسؤولين التنفيذيين الاتفاق على خفض منسق للإمدادات.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنسيق خفض إلزامي في الإنتاج المحلي. وركز ترامب على تحقيق استقلالية أمريكية في مجال الطاقة والموافقة على مشاريع خطوط أنابيب وتخفيف القواعد التنظيمية والمعايير البيئية في إطار مساعيه لتدعيم القطاع.

وتابع المسؤول أن الشركات الأمريكية خفضت الإنتاج بالفعل تجاوبا مع السوق وبسبب نفاد مساحات التخزين.

هوت أسعار النفط العالمية بنحو الثلثين هذا العام مع تأثر الاقتصادات العالمية بفيروس كورونا في الوقت الذي شرعت فيه السعودية وروسيا تغرقان السوق وسط حرب أسعار بينهما. ويهدد انهيار الأسعار صناعة النفط الأمريكية التي كانت مزدهرة يوما بالإفلاسات وتسريحات العمالة، مما حدا واشنطن للمسارعة إلى حماية القطاع.

ووصف المسؤول ترامب بالوسيط بين السعودية وروسيا، حيث دعا زعماء البلدين مرارا للمساعدة في حل الأزمة. وقال إن الرئيس راض عن سير التطورات.