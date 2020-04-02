تخصيص 7 مدارس لتسليم شرائح التابلت للطلاب يومى الجمعة والسبت بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، عن استمرار توزيع شرائح التابلت للطلاب يومى الجمعة والسبت داخل المدارس من الساعة 9 صباحًا، تيسيرًا على الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه على أولياء أمور طلبة الصف الأول الثانوى، بالتوجه إلى المدارس المذكورة لاستلام شرائح التابلت وهى:

* إدارة شرق وغرب الفيوم يرجى التوجه إلى مدارس عائشه حسانين الثانويه بنات أو جمال عبدالناصر الثانوية

* إدارة ابشواى يرجى التوجه إلى مدرسة ابشواى الثانوية

* إدارة سنورس يرجى التوجه إلى مدرسة فديمين الثانوية

* إدارة طاميه يرجى التوجه إلى مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقره الثانوية

* إدارة اطسا يرجى التوجه إلى مدرسة الشهيد محمد احمد عبد السلام اطسا الثانويه سابقا.

* إدارة يوسف الصديق يرجى التوجه إلى مدرسة الشواشنه الثانوية.