اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايلاند تسجل 104 إصابات و3 وفيات بكورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 08:50 ص
تايلاند تسجل 104 إصابات و3 وفيات بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت تايلاند تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة كوفيد-19 إن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة.

وكانت قد خططت السلطات التايلاندية، لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.
 
ووفقا للتلفزيون المحلي "Thai PBS" نقلا عن مكتب المدعي العام، فإنه من المهم جدا، أثناء استمرار حالة الطوارئ في البلاد، منع نشر معلومات مختلفة غير صحيحة عبر الإنترنت، والتى يمكن أن تؤدى إلى نشر الذعر فى المجتمع".
 
وأضاف التلفزيون عبر منشور له على فيس بوك: أن من بين هذه المنشورات "كذبة أبريل"، وفى حال انتهاك المواطنين هذا القانون سيتم تغريمهم بمبلغ وقدره 40 ألف بات (حوالي 1200 دولار)، أو السجن لمدة عامين، وفى بعض الحالات يمكن الحصول على الغرامتين معا، وذلك وفق سبوتنك. 

تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

روساتوم: أخذنا كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا داخل موقع الضبعة

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

نقيب المعلمين: صرف معاشات الورثة خلال أسبوعين والأعضاء بدأوا استلام مستحقاتهم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

مدير معهد الأورام: مستمرون فى استقبال المرضى.. ويدعو المواطنين للتبرع بالدم

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء ثامن أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

ننشر أماكن 312 منفذًا للإصلاح الزراعى لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

10 أرقام هامة فى الموازنة العامة الجديدة "2020-2021".. تعرف عليها

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

"التموين" تواصل صرف السلع المدعمة ضمن مقررات أبريل لليوم الثانى

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

زوجة تقيم دعوى طلاق بعد 6 شهور من زواجها: "اكتشفت أنى مش بحبه"

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

المرور تنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس بسبب الشبورة

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

مادة تسمح للسلطات بحجب المواقع فى قانون "جرائم الإنترنت".. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

للوقاية من كورونا.. أهالى شارع الفلكى بالأسكندرية يلتزمون بحظر التجوال

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

شركات السياحة: طلب السعودية بالتمهل فى إتمام عقود الحج لا يعنى إلغاءه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة