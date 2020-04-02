تايلاند تسجل 104 إصابات و3 وفيات بكورونا

رويترز

أعلنت تايلاند تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 1875. وقال المتحدث باسم مركز مكافحة كوفيد-19 إن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة.

وكانت قد خططت السلطات التايلاندية، لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.

ووفقا للتلفزيون المحلي "Thai PBS" نقلا عن مكتب المدعي العام، فإنه من المهم جدا، أثناء استمرار حالة الطوارئ في البلاد، منع نشر معلومات مختلفة غير صحيحة عبر الإنترنت، والتى يمكن أن تؤدى إلى نشر الذعر فى المجتمع".

وأضاف التلفزيون عبر منشور له على فيس بوك: أن من بين هذه المنشورات "كذبة أبريل"، وفى حال انتهاك المواطنين هذا القانون سيتم تغريمهم بمبلغ وقدره 40 ألف بات (حوالي 1200 دولار)، أو السجن لمدة عامين، وفى بعض الحالات يمكن الحصول على الغرامتين معا، وذلك وفق سبوتنك.