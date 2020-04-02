اليوم السابع
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بولندا تتوقع بلوغ ذروة الإصابات بفيروس كورونا الشهر الجارى

الخميس، 02 أبريل 2020 07:52 ص
بولندا تتوقع بلوغ ذروة الإصابات بفيروس كورونا الشهر الجارى كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية للإذاعة الرسمية اليوم الخميس، إن بولندا قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل، مضيفا أنه ليس من المستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.

وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.

وكانت قد أغلقت الحكومة البولندية المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.

أما في ألبانيا فأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 212 حالةً معظمهم في العاصمة تيرانا.

وأشارت في بيان إلى شفاء 40 شخصًا حتى الآن بينهم امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أودى الفيروس بحياة 10 أشخاص حتى الآن.

 


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