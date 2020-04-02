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المرصد السورى: رتل عسكرى تركى جديد يدخل الأراضى السورية

الخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
المرصد السورى: رتل عسكرى تركى جديد يدخل الأراضى السورية عناصر من الجيش التركى
لندن أ ش أ

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أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن)، أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضى السورية، حيث دخلت عشرات الآليات من دبابات وناقلات جند ومدرعات عبر معبر كفر ولسين الحدودى مع لواء إسكندرون، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة فى محافظة إدلب.

وذكر المرصد – فى بيان على موقعه الرسمي، الأربعاء - أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التى وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة من 2 فبراير وحتى الآن بلغ أكثر من 5535 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

وأشار المرصد إلى أن عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا فى إدلب وحلب خلال تلك الفترة بلغ أكثر 10250 جندى تركي.

 


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