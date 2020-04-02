اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 02:38 م
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المبعوث الأممى إلى اليمن يبحث لتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار

الخميس، 02 أبريل 2020 01:59 م
المبعوث الأممى إلى اليمن يبحث لتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار أرشيفية
وكالات

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يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمنى، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف النقاشات، بحسب بيان صحفى صدر عن المكتب فى العاصمة الأردنية عمان ، أيضًا إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.

واشار البيان، إلى أن المكتب يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممى الخاص، مارتن غريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف فى اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.


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