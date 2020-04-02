اليوم السابع
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الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا

الخميس، 02 أبريل 2020 04:12 م
الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا حبوب الكبتاجون
وكالات

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تمكّنت الجمارك السعودية بالميناء الجاف فى مدينة الرياض، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من (2.504.468) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة فى إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم، أنه عند القيام بإجراءات التفتيش على الشُحنة من خلال الوسائل الآلية والحيّة عُثر على تلك الكمية مُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص، حيث ضُبطوا جميعًا داخل المملكة.

وشدد النعيم على حرص الجمارك السعودية وسعيها المتواصل في التصدى لمحاولات تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها عبر المنافذ الجمركية مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجمارك السعودية عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تواصل عملها الدؤوب؛ لتحقيق أهم ركائز استراتيجيتها المتمثل ذلك في تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأشار فى هذا الصدد إلى الدعم اللامحدود الذي تجده الهيئة العامة للجمارك من القيادة الرشيدة وذلك بدعم جميع المنافذ الجمركية بالوسائل الحديثة التي تساعد في الكشف عن مثل هذه المضبوطات.  


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