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التفاصيل الكاملة لرفع مكافأة أطباء الامتياز .. إنفوجراف

الخميس، 02 أبريل 2020 04:33 م
التفاصيل الكاملة لرفع مكافأة أطباء الامتياز .. إنفوجراف رفع مكافأة أطباء الامتياز
كتب محمد صبحى

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يرصد " اليوم السابع " المعلومات الكاملة عن التكليف الرئاسى لرفع مكافأة أطباء الامتياز ويشمل القرار :_
 
 
1 -  المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي 
 
2 - المكافأة ستكون 2200 شهريًا بدلا من 400 جنيه و القرار يطبق اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 .
 
3 - القرار يشمل 12 ألف طبيب .
 
4 - تكلفة تنفيذ القرار   316 مليون جنيه سنويا .
 
5 -  المالية أتاحت 100 مليون جنية للأعلى للجامعات لتمويل الزيادة الجديدة.
 
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، بدلا من 400 جنيه وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 .
 
 
 
أضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لحوالى 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة فى مكافأة أطباء الامتياز. 
 
 
 
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75٪ فى بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2,25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
 
 
 
أوضح أن العام المالى المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون فى القطاع الصحى، حيث سيتم منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12 ٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10 ٪
 
 
 
 


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