اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 07:48 ص
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البنتاغون ينشر خريطة عملية لمحاربة عصابات المخدرات

الخميس، 02 أبريل 2020 07:42 ص
البنتاغون ينشر خريطة عملية لمحاربة عصابات المخدرات مارك إسبر

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نشر وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، أمس الأربعاء، خارطة تبين اشتراك طائرات استطلاع من نوع P8 وAWAX و JSTARS، وطائرات هليكوبتر، ومدمرات بحرية وسفن قتال ساحلية، وطائرات هليكوبتر محمولة على السفن، في عملية لمحاربة عصابات المخدرات.

وقال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، الأربعاء، إن "مدمرات بحرية وطائرات استطلاع في طريقها لزعزعة تجارة المخدرات".

وتبين الخريطة أن القوات ستنتشر قبالة السواحل الفنزويلية بينما ستحلق الطائرات فوق عدد من دول أميركا اللاتينية، بضمنها كولومبيا.

وقال الوزير إن انتشار فيروس كوفيد-19 لن يوقف وزارة الدفاع عن حماية المواطنين الأميركيين من المخدرات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، خلال مؤتمره اليومي، أن إدارته ستطلق عملية "معززة" لمنع عصابات المخدرات من "استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لتوسيع نشاطاتها".

وتعتبر المهمة جزءا من التزام أميركي أعلن مسبقا، لتعزيز عمليات مكافحة المخدرات في النصف الغربي من العالم.

وازدادت المهمة إلحاحا بعد مذكرة اتهام بحق مادورو، الزعيم الاشتراكي لفنزويلا، وأفراد من دائرته المقربة والجيش، بقيادة مؤامرة على صلة بالإرهاب والمخدرات لتهريب 250 طنا من الكوكايين سنويا إلى الولايات المتحدة.


البنتاجون

المخدرات

مكافحه المخدرات

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