البنتاجون يطالب إدارة الطوارئ بـ100 ألف كيس لحفظ الجثث بعد خروج كورونا عن السيطرة

كتبت: نهال طارق

تسعى وزارة الدفاع الأمريكية، إلى الحصول على 100 ألف كيس للجثث يمكن استخدامها وسط تحذيرات المسؤولين من أن عدد القتلى من فيروس كورونا قد يرتفع في الأسابيع المقبلة، وفقا للواشنطن تايمز.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس إنها "تستجيب حاليا" لطلب من وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية التى طلبت حقائب الجثث، والمعروفة باسم أكياس الرفات البشرية.

وقال متحدث باسم البنتاجون في بيان صباح الخميس: "لدى وزارة الدفاع ووكالة اللوجستيات الدفاعية ترتيبات طويلة الأجل مع وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لشراء السلع الرئيسية من شركاء وكالة اللوجيستيات الصناعية خلال عمليات الاستجابة للأزمة" مضيفا "إن DLA تستجيب حاليًا لجهود التخطيط الحكيمة التي تقوم بها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لـ 100.000 جراب لمعالجة حالات طوارئ الجثث نيابة عن وكالات الصحة الحكومية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم الدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، والدكتورة ديبورا بيركس ، منسقة الاستجابة لازمة كورونا توقعات أظهرت أن ما بين 100.000 و 240.000 شخص في الولايات المتحدة قد يموتون نتيجة للفيروس على الرغم من اتباع الناس تقنيات التباعد الاجتماعي المناسبة.

ووفقا للتقرير قامت وزارة الدفاع الأمريكية بالدفع بسفينتين مستشفى عسكريتين إلى نيويورك ولوس أنجلوس هذا الأسبوع لرعاية مرضى غير المصابين بفيروس كورونا حيث تتصارع المستشفيات مع ارتفاع مرضى COVID-19 وتناقص الإمدادات.

قال الرئيس ترامب يوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يمكن أن تقوم قريبا بعمل على سفينتين أخريين من نفس الحجم وبقدرات طبية مماثلة.

ارتفعت الوفيات الجديدة بسبب وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى 5،139 بحلول فجر الخميس وزادت الإصابات لتصل إلى 216،553 حالة، وتقع أغلب الولايات الآن في حالة حظر لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.