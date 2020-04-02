من جانب آخرأكد الرئيس الإيراني حسن روحانى، أن انتشار كورونا قد يستمر حتى نهاية العام فى إيران، وفقا لما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.

وأضاف: "لدينا 3956 مصابا في حالة حرجة.. هناك 2875 إصابة جديدة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.. تعافى 16711 من المرض".

وكانت قد أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، تعليق تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالبنية التحتية فى إيران حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت الشركة الروسية، فى بيان اليوم الخميس، أنها ستتوقف عن تنفيذ مشاريعها المتعلقة بتطوير البنية التحتية فى إيران حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه تم إخطار الجانب الإيرانى بالقرار وأن طهران تفهمت الأسباب المتعلقة بذلك.