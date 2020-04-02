اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 04:10 م
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الإمارات تحظر دروس التقوية فى الأماكن الخاصة و مراكز التعليم حتى إشعار آخر

الخميس، 02 أبريل 2020 02:44 م
الإمارات تحظر دروس التقوية فى الأماكن الخاصة و مراكز التعليم حتى إشعار آخر التعليم عن بعد فى الإمارات
وكالات

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حظرت وزارة التربية و التعليم بدولة الإمارات، حتى إشعار آخر جميع أشكال دروس التقوية التى تقدم للطلبة و الطالبات و مزاولة التدريس باللقاء المباشر فى الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض وفى المنازل، واستثنت من ذلك الدروس التى تقدم عن بعد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة التربية، فى قرار أصدرته في هذا الصدد، إن هذا الإجراء يأتى في إطار إلتزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و التي من شأنها الحفاظ على أمن طلبتنا و سلامتهم وصحتهم بصفة خاصة ، الذين هم أغلى ما تملك دولة الإمارات، و بالتالي سلامة المجتمع و أمنه الصحي بوجه عام .

و أكدت الوزارة، أن التعليم في دولة الإمارات أولوية تحظى بدعم القيادة التي تتابع سير العملية التعليمية لضمان مستقبل الطلبة و استمرارية التعليم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم بما فيها دولة الإمارات التي تواصل تسابق الزمن لمواجهة كورونا حفاظا على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها و زوارها.


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