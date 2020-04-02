اليوم السابع
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اضبط مخالفة .. زحام بسنترال بشتيل بإمبابة رغم التحذيرات من التجمعات (فيديو)

الخميس، 02 أبريل 2020 12:20 م
اضبط مخالفة .. زحام بسنترال بشتيل بإمبابة رغم التحذيرات من التجمعات (فيديو) جانب من التجمعات
كتب علاء رضوان

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شهد سنترال بشتيل التابع لمدينة إمبابة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الخميس، زحاما شديدا من قبل المواطنين، لدفع فواتير الإنترنت والحصول على شريحة الإنترنت لطلاب الثانوية العامة بجانب الحصول على خدمات التليفون المنزلى والإنترنت المختلفة رغم تحذيرات الحكومة من  التجمعات للتصدى لفيروس كورونا المستجد والتشديد على منع الزحام بين المواطنين فى المصالح الحكومية والخاصة للحصول على الخدمة.

وكان "اليوم السابع" رصد تجمع عدد كبير من المواطنين عملاء الإنترنت أمام سنترال بشتيل التابع لمدينة إمبابة بمحافظة الجيزة، واضطر العاملون فى السنترال إلى توجيه الزحام خارج مقر السنترال ودخول عدد محدود منهم للداخل لمنع التزاحم داخل المقر، إلا أن المواطنين تزاحموا أمام أبواب السنترال للتسابق فى الحصول على الخدمة أولا، ما كشف معه سوء تنظيم المواطنين خارج مقر السنترال، ما أدى إلى كثرة التشاجر بينهم للحصول على أسبقية الدخول.  

 

من جانبه، قال حماده حسن، أحد المواطنين المتواجدين خارج مقر السنترال، فى تصريح لـ"اليوم السابع" - إنه جاء السنترال لانهاء بعض إجراءات الحصول على إجراءات شريحة التابلت لابنته طالبة بالصف الأول الثانوى، وشاهد إزدحام منذ الصباح على السنترال، مشيراً أنه يوجد تنظيم للمواطنيين بشكل مبدئى ولكن هناك أيضاَ عملية هرج من المواطنين لعدم الالتزام بالدور مؤكداَ أن هناك أولياء أمور ينتظرون حتى يأتى دورهم .

 

فيما أكدت صباح محفوظ، أحد المواطنات المتواجدات خارج السنترال، أن الدولة تقوم بمجهود جبار وملحوظ فى الحفاظ على صحة وحياة الناس الذين قال عنهم الله تعالى: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعها"، لكن مسألة سوء التنظيم سواء من الأهالى أو الموظفين خارج سنترال بشتيل بيهدد حياتهم وينذر بكارثة يجب الانتباه لها.

 

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، أكد في 26 مارس على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

 

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

 

 


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سنترال بشتيل بامبابه

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