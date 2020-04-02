اليوم السابع
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الخميس، 02 أبريل 2020 05:21 م
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أجهزة الجيزة تشمع مقهى بأوسيم خالف قرار الغلق بسبب كورونا.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 05:04 م
أجهزة الجيزة تشمع مقهى بأوسيم خالف قرار الغلق بسبب كورونا.. صور غلق مقهى مخالف لقرار رئيس الوزراء
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كوفي شوب مخالف بأوسيم، لقرارات الحكومة بالغلق التام لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم شن حملة تحت إشراف اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، وتم تشميع المكان ومصادرة محتوياته وإيداعها بالمخازن و تحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفى سياق أخر تابع اللواء تامر ابوالنجا رئيس مدينه الجيزة، أعمال تمهيد ورفع الاشغالات بالعروبة وذلك لرصف الطرق الجاري رصفها ضمن تطوير صندوق العشوائيات بحي الطالبية بإشراف المهندس طه عبد الصادق مبارك ريس حي الطالبية.
 
ومنعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سوق الخميس بمنشأة القناطر، حيث قاد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر حملة لفض سوق قرية المنصورية الأسبوعي لما يشهده من أقبال من المواطنين إلي جانب التصدي بإيقاف تعدي في المهد علي رشاح الرياح الناصري وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .
 
 
وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة  إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، و شملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف و الساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين . 
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة . 
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (1)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (2)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (3)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

إزالة مخالفات بناء بالقاهرة (4)
إزالة مخالفات بناء بالقاهرة 

 


الجيزة

كورونا

غلق المقاهي

غلق المحال

اخبار مصر

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