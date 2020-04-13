اليوم السابع
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5 آلاف كرتونة مواد غذائية لمتضررى تداعيات فيروس كورونا ببنى سويف

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:08 ص
5 آلاف كرتونة مواد غذائية لمتضررى تداعيات فيروس كورونا ببنى سويف مواد غذائية لمتضررى تداعيات فيروس كورونا
بني سويف أيمن لطفي

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تسلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، 5 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر المتضررة من تداعيات  فيروس كورونا، مقدمة من حملة "رد الجميل" التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسى تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشار بيان صحفي مساء اليوم إلي إشراف محافظ بني سويف على أعمال التسلم بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، استعدادا لتسليمها للوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا المتضررة من تداعيات قرارات مجابهة فيروس كورونا .

وأشاد محافظ بني سويف بالحملة الرائدة التي أطلقها شباب البرنامج الرئاسي،والتي تأتي في اطار وأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تجسد  مدى تفاعل شباب مصر مع كل ما يمر به الوطن من ظروف راهنة ، وتمثل أيضا مدى عمق المسئولية الوطنية التي يتحملها شبابنا بشكل عام، معربا بالأصالة عن نفسه،وبالإنابة عن أهالي بنى سويف،عن خالص الشكر والتقدير لشباب البرنامج الرئاسى على هذه المساهمة المجتمعية المميزة . 

وفي ذات الصدد تفقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، موقع أعمال مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، خاصة فى ظل الظروف الراهنة وجهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية للعمال بمواقع الأعمال حفاظا على سلامتهم وصحتهم محافظ بنى سويف.

و شدد محافظ بني سويف على المقاول المسئول عن الموقع بضرروة استمرار توفير مستلزمات الوقاية للعمال، موجها مدير المنطقة الصناعية بمتابعة بتوفير ذلك بكل المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة، ومطالبا العمال بأهمية اتباع هذه الإجراءات والالتزام بها حفاظا علىهم، قائلا لهم: "إجراءات الوقاية ضرورية علشان حمايتكم من أى عدوى، وكل واحد له أسرة تنتظر عودته سالما كل يوم، وبلدكم محتجاكم وحريصة عليكم".

 

مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (1)
مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (1)

مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (2)
مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (2)

مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (3)
مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (3)

مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (4)
مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (4)

مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (5)
مواد غذائية لمتضرري تداعيات فيروس كورونا (5)

 


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