300 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا فى بوليفيا

لاباز أ ش أ

أعلنت بوليفيا، مساء أمس الأحد، تسجيل 300 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية المهتمة عموما بشأن أمريكا اللاتينية أن بهذه البيانات وفقا للمستجدات أصبحت بوليفيا ثانى دول فى أمريكا اللاتينية من حيث معدل الوفاة جراء الفيروس بنسبة 7.27% من إجمالى حالات الإصابة.

وقالت حكومة منطقة سانتا كروز، حيث رُصدت غالبية الإصابات إنها ستنشر الجيش، فى أرجائها وستغلق الطرقات اعتبارا من الثلاثاء كتدبير وقائى للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة فى بوليفيا قد فرضت حجرا صحيا لمنع انتشار الفيروس لكن هذا الإجراء قوبل بمظاهرات من قبل مئات الأشخاص فى أنحاء مختلفة من الدولة بسبب نقص الوصول إلى موارد أساسية كالغذاء. واعتقلت الحكومة العديد من الذين شاركوا فى هذه الاحتجاجات التى قالت إنها "مُسَيسة".