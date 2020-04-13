30 حالة وفاة و678 إصابة بكورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم

رام الله(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم بلغت 30 حالة وفاة، فضلا عن إصابة 678 شخصا، وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن هذه الحصيلة جاءت وفقا لإحصائية أعدتها الخارجية الفلسطينية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أكدت أمس الأحد، أن فريقها المختص يتابع على مدار الساعة أوضاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا في جميع دول العالم، ولفتت الخارجية، إلى أنه يجرى يوميا مراجعات دقيقة للأرقام التي يعلن عنها على مستوى جالياتنا في دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لصعوبة التواصل بعد إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، أمس الأحد، أن عدد الإصابات للفلسطينيين في دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 238 إصابة، وعدد الوفيات بقى كما هو 8 وتماثل للشفاء 38 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات فى الولايات المتحدة الأمريكية 404 إصابات حتى اللحظة، مع اكتشاف 17 إصابة جديدة في لويزيانا، شيكاغو، ميشيجان، وانديانا، مع بقاء حالات الوفيات 17 حالة، وتعافي 93 حالة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 287، وقال المتحدث في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس يوم 27 أبريل، بينما سيعود طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو.