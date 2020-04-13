2000 دولار قيمة الجائزة الأولى لمسابقة المجلس الهندى.. تعرف على التفاصيل

كتبت هناء أبو العز

أعلن المجلس الهندي للعلاقات الثقافية عن مسابقة لكتابة المقال، وذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه.

وجاءت تفاصيل المسابقة التى كشفت عنها سفارة الهند بالقاهرة، في الفئات التالية:

الفئة الأولى: طلاب المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في الهند وخريجي المجلس الهندي للعلاقات الثقافية في الخارج، وسيكون موضوع المقال عن الدراسة في الهند – نمو شخصيتي وخبراتي، ويكون الحد الأقصى للكلمات 2000 كلمة.

ترسل المقالات باللغة الإنجليزية مع كتابة البيانات الشخصية للمتسابق (الاسم، الجنسية، الدولة، البرنامج الدراسي، المعهد، الجامعة، رقم التليفون) إلى سولاكشانا بهاتيا، مديرة برامج المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، على البريد الإليكتروني: spdawards.iccr@gov.in.

أما الفئة الثانية فهى للهنود المغتربين الهنود غير المقيمين والأشخاص من ذوي الأصول الهندية، ويكون موضوع المقال: بصمة ثقافية؛ نظرة على الماضي وتطلعات المستقبل، والحد الأقصى للكلمات: 2000 كلمة.

ترسل المقالات باللغة الإنجليزية مع كتابة البيانات الشخصية للمتسابق (الاسم، الجنسية، بلد الإقامة، العنوان، رقم التليفون) إلى أرتشانا شارما، مسئولة برامج المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، على البريد الإليكتروني: cssection.iccr@nic.in.

كما تم الإعلان عن الجوائز المقدمة للفائزين في كل فئة كالتالي: الجائزة الأولى: 2000 دولار أمريكي، الجائزة الثانية: 1500 دولار أمريكي، الجائزة الثالثة: 750 دولار أمريكي، وسيكون آخر موعد لإرسال المقالات 30 أبريل 2020.