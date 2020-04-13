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وفيات كورونا تقترب من 115 ألفا و 1.9 مليون مصاب بالفيروس حول العالم

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:38 ص
وفيات كورونا تقترب من 115 ألفا و 1.9 مليون مصاب بالفيروس حول العالم كورونا
كتب سمير حسنى

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تتزايد أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم بشكل مخيف، حيث رصد ""انفوجرام" الموقع المتخصص فى تتبع ورصد حالات الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم، اقتراب عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا المتسجد "كوفيد 19 ، إلى 114.358 ألف حالة، بينما وصل عدد المصابين إلى 1.9 مليون معلنا بذلك اقتراب أعداد الإصابات من المليون الثانى. ، فيما اقتربت أعداد حالات التعافى من النصف مليون حالة، مسجلة 428.388 حالة.

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الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة، بمعدل إصابات وصل إلى 560.433 إصابة، و22.115 حالة وفاة، بينما تعافى 32.634.

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إسبانيا جاءت في المركز الثانى بإصابات بلغت 166.831 ، وحالات وفاة قدرت بنحو 17.209 حالة، في حين بلغت حالات التعافى 62.391.

وحافظت إيطالي على المركز الثالث في أعداد الإصابات حيث وصلت إلى 156.363 إصابة، بينما توفى 19.899 حالة، وتعافى 34.211.

وفى وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا حتى يوم الأحد الموافق 12 أبريل بلغت 1696588 إصابة، ووفاة 105952 حالة وفاة، على مستوى العالم. 

ووصل الفيروس إلى 213 دولة، أما على مستوى الشرق الأوسط فبلغ اجمالى الحالات المؤكدة 98699 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا، أما إجمالى الوفيات فبلغ 5077 ألفا، وإجمالى عدد المتعافين 49018 شخصا.

 

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن، أنه في الأسبوع الماضي، شهدنا تباطؤًا في بعض البلدان الأكثر تضرراً في أوروبا، مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف، كان من دواعي سروري أن أرى صديقي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قد خرج من العناية المركزة، أتمنى له كل التوفيق، حيث بدا يتماثل للشفاء، كما أتمنى الأفضل لكل من يواجه ما واجهه، في الوقت نفسه، شهدنا تسارعًا مثيرًا للقلق في بلدان أخرى.

 

وأكد، أود أن أتوقف لحظة لألقي الضوء على إفريقيا، حيث نشهد انتشار الفيروس في المناطق الريفية، نشهد الآن مجموعات من الحالات وانتشر  في أكثر من 16 دولة، موضحا أنه نتوقع معاناة شديدة للأنظمة الصحية المثقلة بالفعل، لاسيما في المناطق الريفية، التي تفتقر عادةً إلى موارد تلك الموجودة في المدن.

 

 

 

 


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